Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Име Небојша Стојковић Стојке поново је у жижи јавности након естрадне свађе Кије Коцкар и Катарине Живковић. Коцкар је јавно саопштила да је Стојке бивши партнер Катарине Живковић и отац њеног дјетета. У порукама које је објавила поручила је да људи сами потраже ко је Небојша Стојковић Стојке.
Небојша Стојковић Стојке, у медијима је представљен као вођа "раковичког клана". Неколико пута је преживио покушај ликвидације. Како су писали домаћи медији, он је 2017. године преживио атентат у Барселони пуком срећом.
Прво је објављена информација да је подлегао тешким повредама, а након тога су стизале вијести да је у критичном стању. Након те године није било превише информација о њему. Чак је било тешко пронаћи да ли је уопште жив или мртав.
У Србији је осуђиван због трговине дрогом, разбојништва, недозвољеног посједовања оружја и изнуде, а посљедњи пут у жижи јавности био је крајем љета 2017. када су га, вјерује се, у Барселони ранили чланови кавачког клана. Повезан је и са Луком Бојовићем.
Стојковић је први пут доспио у жижу јавности током акције "Сабља" 2003, и тада ухапшен као вођа раковичког клана, за који је полиција раније у бијелој књизи о организованом криминалу у Србији тврдила да тргује наркотицима и повезивала их је са бројним изнудама.
Био је оптужен и за два убиства - Мирослава Секулића и Веселина - Веска Божовића. Злочине је признао, али је ослобођен због процедуралне грешке, јер адвокат није присуствовао када је причао о својој кривици.
Ипак, као што је "Блиц" тада писао, почетком 2006. године Стојковић је осуђен на шест година затвора због трговине дрогом, разбојништава и изнуда. Дуго је избјегавао одлазак у затвор, због чега је за њим расписана судска потјерница, на основу које је ухапшен 29. априла 2010. и упућен на издржавање казне. Током издржавања казне Стојковић је у једном тренутку чак и штрајковао глађу у пожаревачком затвору и то због, како је навео, "нехуманих услова и тортуре".
Стојке је близак и са барском криминалном групом, на чијем је челу био Лука Ђуровић, кога је послије погибије наслиједио Алан Кожар. Са екипом Луке Бојовића наводно га је спојио зет Љубо Биговић, један од виђених чланова барске криминалне групе. Он је са Биговићем својевремено, према оперативним сазнањима, прокријумчарио велику количину кокаина, а новац зарађен од трговине дрогом прао је улагањем у изградњу у Београду. Дио новца од дроге наводно је улагао и у фудбал, руководио је каријерама играча, али никада није званично био менаџер.
Лукина група је блиска са "шкаљарцима", који су у сукобу са кавачким кланом, а рат између две криминалне организације у коме је до сада страдало неколико људи, почео је управо због нестанка више од 200 килограма кокаина у Шпанији.
Иначе, Стојковићев зет, Љубо Биговић, осуђен је у Црној Гори на 30 година затвора због убиства полицијског инспектора Славољуба Шћекића. Оперативне информације су указивале на то да су управо Стојке и екипа скривали Милана - Чила Шћекића, такође осуђеног за ову ликвидацију и довођеног у везу са убиством новинара Душка Јовановића.
Стојковић је једва преживио атентат у Барселони 28. августа 2017. Упуцан је са четири метак, у глави у груди и, као порука, одсјечен му је прст на руци. У тренутку пуцњаве са њим је био и Дејан Јусуфовић, познат као Јуса Чупави, али он није повријеђен.
Стојковић је оперисан два дана послије рањавања, када му је извађен метак из груди. Убрзо је и метак који му је испаљен у главу изашао кроз сљепоочницу. Нико у почетку није жело да ли ће се Стојковић у потпуности опоравити, јер му је атентатор пуцао у главу, али оно што се зна, јесте да му метак није повриједио мозак.
Нападач му је одсјекао и врх једног прста, што би могло да се тумачи као порука. То мучење жртве указује да је иза атентата озбиљан противник, те да је могуће да је мотив напада сукоб око несталог кокаина у Шпанији.
Иако није хапшен због трговине кокаином из Јужне Америке, оперативна сазнања указују да је Стојковић посљедњих година био у веома блиској вези са људима из окружења Луке Бојовића, који управо у Шпанији служи казну од 18 година због организованог криминала.
