Пи Диди дане у затвору проводи на рехабилитацији

Извор:

Танјуг

12.11.2025

16:49

Пи Диди дане у затвору проводи на рехабилитацији

Репер Шон Диди Комбс, осуђен је на више од четири године затвора због оптужби за проституцију.

Он проводи своје прве дане у савезном затвору Форт Дикс радећи у затворској капели и похађа програм лијечења од дрога, показала је затворска документација у коју је ЦБС имао увид.

Комбс се суочава и са дисциплинским мјерама због неовлашћеног телефонског позива, што може да доведе до привременог губитка привилегија коришћења телефона и затворске продавнице.

Култура

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

Позив је обављен са више особа него што прописују затворска правила, иако је Комбс тврдио да је разговор био у вези са његовим правним тимом и саопштењем за медије.

Комбс је такође уписан у Програм за лијечење злоупотребе дрога (РДАП), најинтензивнији затворски програм за рехабилитацију од наркотика, чиме може да скрати казну за до годину дана.

Његова портпаролка је рекла да је Комбс "активно ангажован у свом процесу рехабилитације и фокусиран на позитивне промјене".

Током суђења, Комбс је навео да су његови проблеми са дрогом и алкохолом главни узрок његових поступака, истичући да је сада трезан први пут у 25 година.

