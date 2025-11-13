Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

Извор:
Глумац Милош Биковић важи за једну од највећих глумачких звијезда на нашим просторима, али и у Русији.
Његова генерација изњедрила је многе талентоване глумце, али Милош Биковић је успио оно што је ријетко коме пошло за руком. У Русији је стекао статус звијезде, а глумио је поред звучних холивудских имена, као што је Антонио Бандерас.
Драмски умјетник и даље чврсто стоји на земљи, свјестан свог талента и терета који му је донијела слава, без непотребе фаме. Ипак, свој приватни живот вјешто држи за себе, а гостујући у емисји "1 на 1" на Каналу 5, у Сјеверној Македонији, својевремено је открио да је његова породица промијенила презиме.
- Мој дјед се родио као Биковски и они су поријеклом из Берова - рекао је глумац у поменутој емисији.
Глумац је раније у интервјуу за руске медије испричао детаље из свог приватног живота и одрастања.
- Одрастао сам на Карабурми, а често смо се селили јер нисмо имали свој стан. Моја породица је некада била веома богата, а након Другог свјетског рата због национализације смо све изгубили. Тата је био директор велике аустријске фирме и зарађивао је доста новца, али ја нисам осјетио тај лагодан живот. Мој брат јесте - рекао је тада Биковић.
Његов брат се замонашио када је Милош био дијете, родитељи су им се развели, отац му је отишао у Њемачку, а преминуо је 2006. године.
- Мој брат је отишао у манастир када је имао 22 године, а студирао је с потомцима руских емиграната који су дошли у Србију након Октобарске револуције. Важно ми је да кажем да с њим причам као са братом, али се увијек сјетим да је он ипак монах који је свој живот посветио Богу - рекао је глумац у једном од интервјуа.
