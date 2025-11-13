Logo
Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

Извор:

Информер

13.11.2025

12:40

Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

Виктор Живојиновић и Софија Спасојевић су раскинули и наводно већ два мјесеца нису у вези.

Наиме, син Лепе Брене, Виктор Живојиновић наводно већ два мјесеца није у љубави са лијепом Софијом Спасојевић.

Виктор и Софија су, како преносе медији, покушавали да након раскида ријеше несугласице, али су ипак донијели одлуку да свако крене својим путем.

Гугл

Наука и технологија

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

“Виктор и Софија скоро два мјесеца нису заједно. Пар пута су се вид‌јели и покушали да ријеше несугласице, али није ишло. Зато су ријешили да свако крене својим путем”, тврди извор.

И на друштвеним мрежама Софија и Виктор већ неко вријеме не објављују заједничке тренутке, иако су раније то често радили.

Како се даље наводи, Лепа Брена је растужена због раскида.

Певачица је Софију завољела и остала у добрим односима са њом, па јој је емотивно тешко због завршетка њихове везе.

