Лепа Брена у сузама због синовог потеза?

Извор:
Информер
13.11.2025
12:40
Коментари:0
Виктор Живојиновић и Софија Спасојевић су раскинули и наводно већ два мјесеца нису у вези.
Наиме, син Лепе Брене, Виктор Живојиновић наводно већ два мјесеца није у љубави са лијепом Софијом Спасојевић.
Виктор и Софија су, како преносе медији, покушавали да након раскида ријеше несугласице, али су ипак донијели одлуку да свако крене својим путем.
Наука и технологија
Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?
“Виктор и Софија скоро два мјесеца нису заједно. Пар пута су се видјели и покушали да ријеше несугласице, али није ишло. Зато су ријешили да свако крене својим путем”, тврди извор.
И на друштвеним мрежама Софија и Виктор већ неко вријеме не објављују заједничке тренутке, иако су раније то често радили.
Како се даље наводи, Лепа Брена је растужена због раскида.
Певачица је Софију завољела и остала у добрим односима са њом, па јој је емотивно тешко због завршетка њихове везе.
Најновије
Најчитаније
16
09
16
03
16
02
15
59
15
54
Тренутно на програму