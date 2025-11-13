Logo
Large banner

5 хороскопских знакова ће пливати у парама иако сада немају ни динар

13.11.2025

08:57

Коментари:

0
5 хороскопских знакова ће пливати у парама иако сада немају ни динар
Фото: Unsplash

Неки хороскопски знакови тренутно можда једва састављају крај с крајем, али астролози поручују да њихово вријеме тек долази!

Ако сте међу ових 5 знакова, звијезде вам припремају финансијски препород до 2027. године који може потпуно променити ваш живот.

Рак

Трошите себе на друге, а новац као да избјегава ваш новчаник. Јупитер вам доноси велику шансу у каријери, па се потрудите да је не пропустите. Постављањем граница према другима, новац коначно почиње да пуни и ваш новчаник.

Рибе

Осјећате се изгубљено, мали су вам приходи и не знате просто кад пре оде сав новац. Сатурн вас учи одговорности. Од 2025. до 2027. улазите у најважнији период. Ако будете дисциплиновани, слиједи озбиљна финансијска награда.

Шкорпија

Осјећате да вас не цијене на послу, исцрпљени сте емотивно и финансијски. Али, у наредне двије године пролазите кроз снажну трансформацију. Раскид са токсичним односима и лошим навикама отвориће врата финансијском успеху. Шкорпије никад не остају дуго на дну!

Дјевица

Тренутно радите превише, а добијате премало. Игноришете сопствене потребе. До краја 2025. долази кључна пословна шанса. Ако је искористите, очекује вас стабилан и дугорочан приход који ће вам омогућити да одахнете и приуштите себи све што желите.

Стријелац

Када престанете да трошите импулсивно, постаћете милионер. Имате осјећај стагнације, али често непотребно трошите, пише "Your Tango". Када своје идеје спроведете у дјело, почиње ваш раст на финансијском плану. Период до 2027. године може вам донијети највећи приход до сада.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласила се Кијина мајка због рата њене кћерке и Каће Живковић

Сцена

Огласила се Кијина мајка због рата њене кћерке и Каће Живковић

3 ч

0
Vic

Вицеви

Виц дана: Комшије

3 ч

0
Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

Здравље

Откривен смртоносни вирус у Њемачкој

3 ч

0
Пилот, авион

Свијет

Лажни пилот управљао авионима познате компаније

3 ч

0

Више из рубрике

Најстарије женско име поново све популарније

Занимљивости

Најстарије женско име поново све популарније

4 ч

0
Овим знаковима Зодијака можете повјерити сваку тајну

Занимљивости

Овим знаковима Зодијака можете повјерити сваку тајну

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскоп за 13. новембар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

5 ч

0
Ајвар који је Тито волио, његов кувар га је припремао по посебном рецепту

Занимљивости

Ајвар који је Тито волио, његов кувар га је припремао по посебном рецепту

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

12

27

Осуђен разбојник из Кикинде: Упадао људима у куће, па их везивао и пријетио им смрћу

12

25

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner