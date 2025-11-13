Хороскоп за 13. новембар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

13.11.2025
07:26
Коментари:0
Прочитајте шта нам звијезде поручују данас.
Дан доноси напет ритам и могућу забуну у комуникацији с колегама. Заузети би могли водити разговор који се брзо претвара у расправу. Слободни могу осјетити привлачност према особи с којом су раније имали неспоразум. Потребан вам је одмор.
Бања Лука
Улице и насеља која данас остају без струје
Дан је добар за рјешавање практичних ствари, али не и за нове пројекте. Заузети осјећају благу напетост, али искрен разговор све смирује. Слободни могу имати прилику да обнове комуникацију с особом коју нису заборавили. Уносите више воде.
Сачекајте с одлукама које захтијевају прецизност. Код заузетих би могло доћи до неспоразума због непажљиво изговорене ријечи. Слободни могу добити поруку која их враћа у прошлост. Припазите на дисајне путеве.
Ако планирате састанак, држите се чињеница, не претпоставки. Заузети могу осјетити потребу да разјасне нешто што их мучи. Слободни могу бити отворени за нову особу која им се приближава. Обратите пажњу на желудац и варење.
Фудбал
Фудбалери Србије вечерас против Енглеске
Неки планови се могу мијењати, али то може донијети повољан исход касније. Заузети би могли схватити колико је важно да партнеру дају више простора. Слободни могу неочекивано упознати особу која их интригира. Потребан вам је сан.
Фокусирајте се на оно што можете исправити, а не на туђе грешке. Заузети би могли превише анализирати партнерове ријечи. Слободни могу имати прилику за флерт, али нека не пожурују ситуацију. Могућа напетост у раменима.
Сарадници могу бити нервознији него обично, па бирајте дипломатски тон. Заузети осјећају да партнер тражи више пажње. Слободни би могли осјетити јаку привлачност, али нека не вјерују свакој ријечи. Успорите темпо и више се одмарајте.
Свијет
Песков: Нуклеарна реторика је увијек опасна
Нешто што изгледа као застој заправо вас штити од потенцијалне грешке. Заузети пролазе кроз период искрених разговора. Слободни могу осјетити снажну повезаност с особом која им може ући у живот неочекивано. Пријаће вам тишина.
Не обећавајте више него што можете испунити. Заузети могу имати осјећај да их партнер не разумије, али проблем је у комуникацији. Слободни би могли преувеличати утисак који може оставити нова особа. Припазите на јетру и исхрану.
Друштво
Данас је један од најтужнијих православних празника: Вjерује се да треба изговорити ову молитву
Избјегавајте расправе о новцу, а могуће неспоразуме схватите као пролазне. Заузети могу изнаћи начин да партнеру приђу с више њежности. Слободни могу осјетити привлачност према особи која дјелује помало резервисано. Пијте више воде.
Неко из окружења може погрешно схватити ваше ријечи. Заузети би могли изненада схватити колико им значи партнер. Слободни могу започети занимљиво дописивање које прераста у дубљу везу. Спавајте дуже.
Свијет
Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији
Информације вам могу долазити нејасно, не реагујте на прву. Заузети треба да пронађу мир и топлину у једноставним стварима. Слободни би могли осјетити јаку привлачност према особи која их разумије без много ријечи. Потребно вам је више кретања.
Здравље
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
16 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму