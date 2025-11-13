Држављанка БиХ осуђена због серије крађа по Белгији

13.11.2025
07:03
Коментари:0
Белгијски суд осудио је данас држављанку Босне и Херцеговине на пет година затвора због серије крађа по Белгији.
Иначе, ово је пресуда у жалбеном поступку, док је претходна казна била далеко мања.
Белгијски медији преносе да се ради о Г.М (22), која је већ годинама позната по вишеструким кривичним дјелима.
Углавном је дјеловала у групи серијских лопова, а крађе су се одвијале на познатој белгијској линији кусттрам (обални трамвај), која повезује градове дуж обале.
Жртве су најчешће били старији путници, које је осумњичена пратила и у гужви им узимала новчанике или друге вредне предмете.
Иначе, медији преносе да је казна изузетно висока, али суд је нагласио да се ради о повратници у криминал и да су крађе биле систематске, што је изазвало осјећај несигурности међу грађанима и туристима.
