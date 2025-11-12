Отишао у Турску на операцију и за 16.000 евра добио уништен нос

12.11.2025
21:55
Три операције, изгубљених 16.000 евра и буквално уништен нос. То је исход ноћне море коју је Томас В., 40-годишњак из Беча, доживио у Турској након што је одлучио да се подвргне операцији носа из здравствених и естетских разлога.
Будући да је цијена операције у Турској била тачно три пута јефтинија него у Аустрији (поступак би коштао 18.000 евра у Аустрији, али “само” 6.000 евра у Турској), одлука, како је рекао за Хојте, није била тешка. Али умјесто да му живот буде лакши, услиједио је хорор кроз који још увијек пролази. Данас отежано дише, говори и једе.
Ситуација се закомпликовала након прве операције, када је развио инфекцију која се временом погоршавала и постајала неподношљива.
''Нисам могао да живим нормалан живот. Носна хрскавица ми се потпуно распала, нос ми се урушио. Нисам смио да изађем без маске на лицу'', описао је он.
Нашао је љекара, поново у Турској, који је требало да му поправи оштећење носа. Узели су му дио ребра како би га искористили за израду оквира за нови нос. Друга операција је коштала 10.000 евра.
''Није могло све одједном да се уради, морао сам да се вратим на још једну операцију. Ужас се само повећавао јер ми је игла остала у лицу'', каже Томас.
Инфекција се толико проширила да је на крају остао без носа.
''Остала му је само кожа'', рекао је за Хеуте Алберт Фукс, аустријски пластични хирург који има искуства у спасавању лоше изведених пластичних операција.
Он сада лијечи Томаса В. и планира да му потпуно реконструише нос. Биће му потребно неколико корективних захвата, а комадићи ткива биће узети са подлактице за реконструкцију.
Након тога, рупа на непцу ће бити хируршки затворена прије него што се поново узме дио ребра (који ће зарасти) како би се направио оквир са металним плочицама за нос. У завршној фази, комад коже ће бити пресавијен са чела како би се створио нос, описао је Фукс.
Упозорио је аустријске грађане да не праве исту грешку коју је направио Томас.
''Аустријско друштво пластичних хирурга снажно упозорава на јефтине, примамљиве понуде за операције у иностранству јер се озбиљне компликације више пута јављају'', каже он.
Његов нос, закључио је, никада више неће изгледати нормално, али ће поново моћи да дише, пије и једе, преноси Јутарњи лист.
