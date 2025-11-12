Извор:
Sputnjik
12.11.2025
19:43
Објаве британских и украјинских медија о томе да је Кијев обуставио преговоре са Русијом говоре о одсуству жеље за постизање мира, рекла је портпарол Министарства спољних послова Марија Захарова.
''Ово је признање да режим Зеленског није имао намјеру да покаже било какву искрену жељу за миром'', навела је она.
Замјеник украјинског министра спољних послова Сергеј Кислица рекао је за британске медије да је Кијев званично обуставио мировне преговоре с Москвом.
''Пошто су мировни преговори ове године завршени без значајног напретка, они су прекинути'', навео је замјеник украјинског министра спољних послова Сергеј Кислица за британски "Тајмс" а пренијели украјински медији.
Захарова је додала да је кијевски режим прекршио обећање о размјени заробљеника.
''Кијевски режим је прекршио последње обећање о размјени - од 1.200 колико је било договорено размијењено је мање од 30 одсто. Грађани Украјине треба то да знају'', рекла је она.
