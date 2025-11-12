Logo
Захарова: Одсуство жеље за миром, прекршена обећања о размјени заробљеника

Извор:

Sputnjik

12.11.2025

19:43

Фото: Танјуг/АП
Фото: Танјуг/АП

Објаве британских и украјинских медија о томе да је Кијев обуставио преговоре са Русијом говоре о одсуству жеље за постизање мира, рекла је портпарол Министарства спољних послова Марија Захарова.

''Ово је признање да режим Зеленског није имао намјеру да покаже било какву искрену жељу за миром'', навела је она.

Замјеник украјинског министра спољних послова Сергеј Кислица рекао је за британске медије да је Кијев званично обуставио мировне преговоре с Москвом.

''Пошто су мировни преговори ове године завршени без значајног напретка, они су прекинути'', навео је замјеник украјинског министра спољних послова Сергеј Кислица за британски "Тајмс" а пренијели украјински медији.

Кијевско печерска лавра

Свијет

Кијев званично обуставио преговоре са Москвом

Захарова је додала да је кијевски режим прекршио обећање о размјени заробљеника.

''Кијевски режим је прекршио последње обећање о размјени - од 1.200 колико је било договорено размијењено је мање од 30 одсто. Грађани Украјине треба то да знају'', рекла је она.

Тагови:

Марија Захарова

Kijev

Москва

pregovori

