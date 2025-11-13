Најстарије женско име поново све популарније

13.11.2025
08:21
Коментари:0
Ово библијско име носи снажно значење – у хебрејском језику значи "животни дар", а у хришћанству представља симбол живота, среће и почетка човјечанства.
Према Библији, Ева је била прва жена коју је Бог створио, супруга Адама и прамајка свих људи. Легенда каже да је створена од Адамовог ребра, што симболично говори о повезаности, љубави и јединству мушкарца и жене.
Данас, име Ева задржало је своју једноставност, али и дубоку симболику. Кратко је, лако за изговор на многим језицима и зато једно од најчешћих међународних женских имена. У последњих неколико година, и у Србији се примећује пораст популарности овог имена.
Савјети
Само један састојак из кухиње спријечиће појаву влаге на прозорима
Родитељи све чешће бирају кратка, њежна и старинска имена попут Еве, Ане, Саре, Марије и Дуње. Поред модерног звука, име Ева носи и снажну духовну поруку – оно је вечни симбол живота, вјере и наде, преноси Најжена.
Без обзира на трендове, име Ева остаје безвремено, женствено и елегантно, савршен избор за сваку малу принцезу.
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
16 ч0
Занимљивости
20 ч0
Најновије
Најчитаније
12
32
12
31
12
30
12
27
12
25
Тренутно на програму