Најстарије женско име поново све популарније

13.11.2025

08:21

Најстарије женско име поново све популарније
Фото: Unsplash

Ово библијско име носи снажно значење – у хебрејском језику значи "животни дар", а у хришћанству представља симбол живота, среће и почетка човјечанства.

Према Библији, Ева је била прва жена коју је Бог створио, супруга Адама и прамајка свих људи. Легенда каже да је створена од Адамовог ребра, што симболично говори о повезаности, љубави и јединству мушкарца и жене.

Данас, име Ева задржало је своју једноставност, али и дубоку симболику. Кратко је, лако за изговор на многим језицима и зато једно од најчешћих међународних женских имена. У последњих неколико година, и у Србији се примећује пораст популарности овог имена.

Родитељи све чешће бирају кратка, њежна и старинска имена попут Еве, Ане, Саре, Марије и Дуње. Поред модерног звука, име Ева носи и снажну духовну поруку – оно је вечни симбол живота, вјере и наде, преноси Најжена.

Без обзира на трендове, име Ева остаје безвремено, женствено и елегантно, савршен избор за сваку малу принцезу.

