Данас сунчано и топло

Извор:

АТВ

13.11.2025

07:30

Јесен клупа дрвеће лишће улица
Фото: АТВ БЛ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекује претежно сунчано и топло вријеме, прогноза је Републичког хидрометеоролошког завода.

Свјежије ће бити у мјестима око ријека и у котлинама гдје се, након хладнијег и претежно ведрог јутра, дуже задржи јутарња магла.

Минимална температура ваздуха износиће од нула до шест, на југу до осам, док ће се максимална кретати од 13 до 19, у вишим предјелима од 11 степени Целзијусових.

Дуваће слаб вјетар послије подне и увече на југозападу и умјерен, промјенљив или јужних смјерова.

Horoskop

Занимљивости

Хороскоп за 13. новембар: Откријте шта вам звијезде данас поручују

Данас је преовладавало сунчано вријеме, са ниском облачности или маглом на сјеверу и по котлинама у централним и источним подручјима, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура измјерена у 13.00 часова: Соколац четири, Србац пет, Бијељина седам, Вишеград, Приједор, Рудо и Бугојно осам, Бањалука, Нови Град, Фоча и Хан Пијесак девет, Добој и Сребреница 10, Сански Мост, Сарајево и Зеница 12, Гацко, Калиновик, Мраковица, Чемерно, Шипово и Јајце 13, Билећа, Зворник, Мркоњић Град и Тузла 14, Дринић, Кнежево, Бихаћ и Ливно 16, Рибник, Требиње и Мостар 18 степени Целзијусових.

Временска прогноза

