Сутра је "најтужнији" празник: Вјерује се да се чуда дешавају само онима који ураде ово

12.11.2025
Наши људи дубоко поштују обичаје и вјеровања, посебно у дане када се присјетимо светитеља и мученика који су своје животе посветили вјери. За Српску православну цркву је управо један такав дан, 13. новембар, посвећен сјећању на Светог апостола Стахија, Амплија, Урвана и седамдесет малих апостола који су ширили хришћанство.
Док сви знамо за дванаест великих апостола, хришћанска традиција памти још седамдесет њих, познатих као "мали апостоли". Међу њима су Свети Стахије, Амплије и Урван, који су својим животом показали дубоку посвећеност Христу.
Свети Стахије био је први епископ Византа и помоћник Светог Андреја Првозваног. Познат по праведности и убједљивим бесједама, многе је преобратио у хришћанство. Послије шеснаест година вођења цркве, мирно је преминуо 54. године. Његово сјећање посебно је поштовано у Румунији и Русији.
Свети Амплије постао је епископ у Лиди, а Урван у Македонији. Њихова борба против паганских идола и преданост проповједању вјере Христове довела је до мученичке смрти.
Вјерници се 13. новембра присјећају и Светог Наркиса, епископа Атине који је због вјере мучен до смрти, Апелија, епископа Ираклије Тракијске, који је спокојно преминуо у дубокој старости, и Светог Аристовула, брата апостола Варнаве, који је проповедао хришћанство у Британији.
Ови светитељи представљају пример искрене љубави и преданости Богу, подсећајући вјернике колико вјера и храброст значе у животу.
Према народном вјеровању, они који тог дана буду искрено молили Светим апостолима добијају Божју заштиту и помоћ. Молитва гласи: "Апостоли свети, молите Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим. Амин."
Вјерује се да искрена молитва у оваквим данима доноси олакшање и утјеху свима који се нађу у невољи.
