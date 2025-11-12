Logo
Сутра је "најтужнији" празник: Вјерује се да се чуда дешавају само онима који ураде ово

Она

12.11.2025

21:20

Сутра је "најтужнији" празник: Вјерује се да се чуда дешавају само онима који ураде ово
Фото: ATV

Наши људи дубоко поштују обичаје и вјеровања, посебно у дане када се присјетимо светитеља и мученика који су своје животе посветили вјери. За Српску православну цркву је управо један такав дан, 13. новембар, посвећен сјећању на Светог апостола Стахија, Амплија, Урвана и седамдесет малих апостола који су ширили хришћанство.

Велики примјери вјере

Док сви знамо за дванаест великих апостола, хришћанска традиција памти још седамдесет њих, познатих као "мали апостоли". Међу њима су Свети Стахије, Амплије и Урван, који су својим животом показали дубоку посвећеност Христу.

Свети Стахије био је први епископ Византа и помоћник Светог Андреја Првозваног. Познат по праведности и убједљивим бесједама, многе је преобратио у хришћанство. Послије шеснаест година вођења цркве, мирно је преминуо 54. године. Његово сјећање посебно је поштовано у Румунији и Русији.

Свети Амплије постао је епископ у Лиди, а Урван у Македонији. Њихова борба против паганских идола и преданост проповједању вјере Христове довела је до мученичке смрти.

Вјерници се 13. новембра присјећају и Светог Наркиса, епископа Атине који је због вјере мучен до смрти, Апелија, епископа Ираклије Тракијске, који је спокојно преминуо у дубокој старости, и Светог Аристовула, брата апостола Варнаве, који је проповедао хришћанство у Британији.

Ови светитељи представљају пример искрене љубави и преданости Богу, подсећајући вјернике колико вјера и храброст значе у животу.

Молитва за помоћ и заштиту

Према народном вјеровању, они који тог дана буду искрено молили Светим апостолима добијају Божју заштиту и помоћ. Молитва гласи: "Апостоли свети, молите Милостивога Бога, да опроштај гријехова подари душама нашим. Амин."

Вјерује се да искрена молитва у оваквим данима доноси олакшање и утјеху свима који се нађу у невољи.

(Она)

