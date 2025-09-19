Тзв. косовска полиција упала у просторије обезбјеђења КБЦ Косовска Митровица

Извор:
Танјуг
19.09.2025
10:11
Коментари:0
Припадници тзв. косовске полиције упали су у просторије обезбјеђења КБЦ Косовска Митровица и Дома здравља Косовска Митровица, а Српска листа је одмах након тог нелегалног упада синоћ контактирала амбасаде свих земаља Квинте, Мисију ЕУ, УНМИК, ОЕБС и КФОР, сазнаје Танјуг.
Затражено је да се најхитније у непосредној близини здравствених и образовних институција распореде припадници КФОР-а и ЕУЛЕКС-а и тиме спријече овакви упади који угрожавају рад установа и лијечење грађана.
Премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти изјавио је синоћ да "дуализам здраственог и образовног система није одржив" и да је "потребна инкорпорација истих и уједињење".
Српска листа је након тога саопштила да пријетње о некаквој интеграцији здравства и просвјете у систем самопроглашеног Косова нису дио никаквих преговора и договора.
- То су стубови опстанка српског народа и то ће и остати. Сви међународни споразуми јасно говоре да су то одвојени системи и то је оно за шта ће се Српска листа уз подршку српског народа борити - навела је Српска листа и додала да на ту јасну пријетњу Куртија очекује још снажнију реакцију међународне заједнице.
