Тзв. косовска полиција упала у просторије обезбјеђења КБЦ Косовска Митровица

Извор:

Танјуг

19.09.2025

10:11

Тзв. косовска полиција упала у просторије обезбјеђења КБЦ Косовска Митровица
Фото: Танјуг

Припадници тзв. косовске полиције упали су у просторије обезбјеђења КБЦ Косовска Митровица и Дома здравља Косовска Митровица, а Српска листа је одмах након тог нелегалног упада синоћ контактирала амбасаде свих земаља Квинте, Мисију ЕУ, УНМИК, ОЕБС и КФОР, сазнаје Танјуг.

Затражено је да се најхитније у непосредној близини здравствених и образовних институција распореде припадници КФОР-а и ЕУЛЕКС-а и тиме спријече овакви упади који угрожавају рад установа и лијечење грађана.

vladica-cirkovic-190925

Србија

Владици Ћирковићу из Грачанице цариници одузели возило са српским регистарским ознакама

Премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти изјавио је синоћ да "дуализам здраственог и образовног система није одржив" и да је "потребна инкорпорација истих и уједињење".

Српска листа је након тога саопштила да пријетње о некаквој интеграцији здравства и просвјете у систем самопроглашеног Косова нису дио никаквих преговора и договора.

МУП Републике Српске

Република Српска

МУП Републике Српске успјешно реализовао вјежбу “Рјешавање кризне ситуације"

- То су стубови опстанка српског народа и то ће и остати. Сви међународни споразуми јасно говоре да су то одвојени системи и то је оно за шта ће се Српска листа уз подршку српског народа борити - навела је Српска листа и додала да на ту јасну пријетњу Куртија очекује још снажнију реакцију међународне заједнице.

Косово и Метохија

