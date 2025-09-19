Logo

Вучић: Плашим се да неће бити одлагања за НИС

Извор:

РТС

19.09.2025

09:43

Коментари:

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić
Фото: Танјуг/АП

Плашим се да више одлагања неће бити, када је ријеч о санкцијама НИС-у, рекао је предсједник Србије Александар Вучић.

"Уколико ријешимо питање тарифа, једна јапанска компанија спремна је да уложи одмах 500 милиона евра", навео је Вучић, одговарајући на питање око предстојећег састанка у Њујорку.

Неки су помислили да насиљем могу до власти

Вучић је изјавио да ће на неке будуће изборе опозиција изаћи са пет или 10 листа, а не једном и то због различитих политичких интереса.

novac evri

Економија

Плаћање пореза на свадбене поклоне: Које финансијске износе сте дужни пријавити

Вучић је навео да је проблем у томе што су неки људи помислили да насиљем могу да се дочепају власти.

"Умислили су да пошто имају много новца, могу и да нападну државу, као и да имају огромну подршку различитих медијских платформи и да ће успјети то да заврше. Новац улази у невјероватним сумама у земљу, довољно да сагледате само колико дана траје и колико је хране потрошено и колико је новца само на храну потрошено. Да ништа друго не рачунате. Да не рачунате колике су дневнице за бајкере, колике су дневнице за таксисте и друго ", рекао је Вучић.

Маркет / Илустративна фотографија

Економија

Хитно повлачење ове врсте млијека са тржишта

Према његовим ријечима, службе раде свој посао, али када ураде свој посао, онда они кажу да су то завјереничке теорије и да је то напад на невладине организације и на другачије мишљење, на другачије ставове.

Вучић је истакао да смо чак слушали и језиве приче о томе како неко не дозвољава слободу окупљања у Србији. У том смислу, истакао је да су се блокадери до сада окупили 24.000 пута на илегалан начин, од којих је полиција обезбјеђивала 23.000.

ilu-ruža-28082025

Култура

Славни музичар погинуо у авионској несрећи

Како је додао, лично је он иницирао то да ти скупови буду обезбијеђени како би они који су окупљали били заштићени и како не би могли да се жале да их неко напада, пише РТС.

Подијели:

Таг:

Александар Вучић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Плаћање пореза на свадбене поклоне: Које финансијске износе сте дужни пријавити

Економија

Плаћање пореза на свадбене поклоне: Које финансијске износе сте дужни пријавити

50 мин

0
Возач погинуо приликом превртања трактора

Хроника

Возач погинуо приликом превртања трактора

52 мин

0
Хитно повлачење ове врсте млијека са тржишта

Економија

Хитно повлачење ове врсте млијека са тржишта

52 мин

0
Да ли машина за веш може да се чисти таблетом за прање суђа?

Савјети

Да ли машина за веш може да се чисти таблетом за прање суђа?

56 мин

0

Више из рубрике

Војска војници парада

Србија

Гашић: Све је спремно за војну параду ''Снага јединства''

1 ч

0
Vladica Cirkovic

Србија

Владици Ћирковићу из Грачанице цариници одузели возило са српским регистарским ознакама

2 ч

0
Мраз зима минус лист

Србија

Каква се зима очекује и када стиже први снијег?

3 ч

0
Возило Н1 ударило полицајца на мотору

Србија

Возило Н1 ударило полицајца на мотору

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

27

Из министарства исплаћено више од три милиона КМ премије

10

24

На ове ствари морате обратити пажњу ако се фарбате код куће

10

23

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

10

21

Уз помоћ ова два састојка побољшајте окус купус салате

10

16

Барена или димљена сланина, која је боља за здравље?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner