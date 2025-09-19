Вучић: Плашим се да неће бити одлагања за НИС

Извор:
РТС
19.09.2025
09:43
Коментари:0
Плашим се да више одлагања неће бити, када је ријеч о санкцијама НИС-у, рекао је предсједник Србије Александар Вучић.
"Уколико ријешимо питање тарифа, једна јапанска компанија спремна је да уложи одмах 500 милиона евра", навео је Вучић, одговарајући на питање око предстојећег састанка у Њујорку.
Неки су помислили да насиљем могу до власти
Вучић је изјавио да ће на неке будуће изборе опозиција изаћи са пет или 10 листа, а не једном и то због различитих политичких интереса.
Економија
Плаћање пореза на свадбене поклоне: Које финансијске износе сте дужни пријавити
Вучић је навео да је проблем у томе што су неки људи помислили да насиљем могу да се дочепају власти.
"Умислили су да пошто имају много новца, могу и да нападну државу, као и да имају огромну подршку различитих медијских платформи и да ће успјети то да заврше. Новац улази у невјероватним сумама у земљу, довољно да сагледате само колико дана траје и колико је хране потрошено и колико је новца само на храну потрошено. Да ништа друго не рачунате. Да не рачунате колике су дневнице за бајкере, колике су дневнице за таксисте и друго ", рекао је Вучић.
Економија
Хитно повлачење ове врсте млијека са тржишта
Према његовим ријечима, службе раде свој посао, али када ураде свој посао, онда они кажу да су то завјереничке теорије и да је то напад на невладине организације и на другачије мишљење, на другачије ставове.
Вучић је истакао да смо чак слушали и језиве приче о томе како неко не дозвољава слободу окупљања у Србији. У том смислу, истакао је да су се блокадери до сада окупили 24.000 пута на илегалан начин, од којих је полиција обезбјеђивала 23.000.
Култура
Славни музичар погинуо у авионској несрећи
Како је додао, лично је он иницирао то да ти скупови буду обезбијеђени како би они који су окупљали били заштићени и како не би могли да се жале да их неко напада, пише РТС.
Најновије
Најчитаније
10
27
10
24
10
23
10
21
10
16
Тренутно на програму