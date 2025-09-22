Logo

Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Извор:

Кликс

22.09.2025

11:24

Коментари:

0
Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?
Фото: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Церемонија дод‌јеле Златне лопте за 2025. годину одржаће се вечерас у Паризу, а познати аргентински новинар Пабло Гиралт је објавио фотографију наводног званичног поретка најбољих фудбалера свијета.

Гиралт, којег на друштвеној мрежи X прати милион људи, тако тврди да ће Златну лопту добити Ламин Јамал, а да је гласање било изузетно тијесно.

Тачније, Јамал и другопласираног Дембелеа, према папиру за којег Гиралт тврди да је истинит, дијели само пет бодова. Јамал је, наводно, добио 805, а Дембеле 800 бодова у гласању.

На трећем мјесту је Витиња, четврти је Рафиња, а пети Мохамед Салах.

А да ли је Гиралт добио истините информације и ексклузивно их објавио са својим пратиоцима сазнаћемо на вечерашњој церемонији у Паризу с почетком у 20 сати.

