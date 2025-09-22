Процурили детаљи: Јамал освајач Златне лопте?

Извор:
Церемонија додјеле Златне лопте за 2025. годину одржаће се вечерас у Паризу, а познати аргентински новинар Пабло Гиралт је објавио фотографију наводног званичног поретка најбољих фудбалера свијета.
Гиралт, којег на друштвеној мрежи X прати милион људи, тако тврди да ће Златну лопту добити Ламин Јамал, а да је гласање било изузетно тијесно.
Тачније, Јамал и другопласираног Дембелеа, према папиру за којег Гиралт тврди да је истинит, дијели само пет бодова. Јамал је, наводно, добио 805, а Дембеле 800 бодова у гласању.
Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.— Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2025
¿Opiniones? pic.twitter.com/CJkXSq4MFc
На трећем мјесту је Витиња, четврти је Рафиња, а пети Мохамед Салах.
А да ли је Гиралт добио истините информације и ексклузивно их објавио са својим пратиоцима сазнаћемо на вечерашњој церемонији у Паризу с почетком у 20 сати.
