Невјерица у Хрватској: Голман постигао гол из свог шеснаестерца

21.09.2025

22:02

Невјерица у Хрватској: Голман постигао гол из свог шеснаестерца
Фото: Screenshot Facebook

Екипа хрватског Вартекса наставила је низ позитивних резултата и добру форму - Вараждинци су на свом терену савладали Дуго Село 2:0, али сусрет ће се памтити по поготку чувара мреже домаћег тима.

Владислав Дорошенко погодио је с простора властитог казненог простора у мрежу гостију из Дугог Села.

Голман гостију Дориан Кларин лоше је процијенио ситуацију, па је услиједило славље домаћих.

Александар Комаров

Остали спортови

Велики дан за српско рвање: Александар Комаров постао шампион свијета

Погоци такве врсте ријеткост су у фудбалу, нарочито на хрватским теренима, па је тамошња спортска јавност у невјерици.

Дорошенко има 20 година и каријеру тек гради, а овај погодак представља врхунац досадашњег периода.

