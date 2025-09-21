Невјерица у Хрватској: Голман постигао гол из свог шеснаестерца

21.09.2025
Екипа хрватског Вартекса наставила је низ позитивних резултата и добру форму - Вараждинци су на свом терену савладали Дуго Село 2:0, али сусрет ће се памтити по поготку чувара мреже домаћег тима.
Владислав Дорошенко погодио је с простора властитог казненог простора у мрежу гостију из Дугог Села.
Голман гостију Дориан Кларин лоше је процијенио ситуацију, па је услиједило славље домаћих.
Погоци такве врсте ријеткост су у фудбалу, нарочито на хрватским теренима, па је тамошња спортска јавност у невјерици.
Дорошенко има 20 година и каријеру тек гради, а овај погодак представља врхунац досадашњег периода.
