Бакљада прекинула вјечити дерби

Извор:

Телеграф

20.09.2025

20:22

Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Иако је 177. вјечити дерби почео од 19 часова, требало је само два минута навијачима да исти буде прекинут. Гробари су на свом стадиону у Хумској запалили бакљаду, подигао се огроман пожар и дим, због чега је утакмица прекинута.

Стадион у Хумској је поприлично испуњен, а на трибине је осим Гробара дошао и велики број Делија.

Ипак, домаћи навијачи су направили невјероватан дочек за све, пошто су на свом стадиону запалили бакље и подигли су невјероватан дим, онакав какав се ријетко и виђа на стадиона. У једном тренутку је густи дим био толико распрострањен, да се није могло видјети апсолутно ништа.

Одмах је игра прекинута, а није се могао видјети ни прст пред оком. Трајао је прекид неколико минута, након чега је Минаковић дозволио да се игра настави.

(Телеграф)

bakljada

ФК Партизан

ФК Црвена звезда

