Јувентус послије два луђачка меча киксао против Вероне

20.09.2025
20:06
Коментари:0
У протеклих седам дана Јувентус је у финишу славио против Интера са 4:3, а онда извео луђачку акцију за 4:4 против Борусије у два минута прије краја. Тај полет им је недостајао данас у Верони гдје су ремизирали 1:1.
Имала је екипа Игора Тудора контролу у мечу, али продора као против Интера и Борусије није било.
Добра и креативна игра уродила је плодом у 19 минуту. Консенсао у лаганом продору упутио је шут ван шеснаестерца и матирао голмана Вероне.
Славље је потрајало, али не предуго. У самом финишу меча судија свира пенал за Верону. Фудбалер Јувентуса играо је руком, а Орбан са бијеле тачке био сигуран.
То је било то. Како у првом, тако и у другом полувремену.
Било је мало изненађења када је у 67. минуту поништен гол Верони због офсајда, али мимо тога ништа превише.
Душан Влаховић је овај меч кренуо од старта, а на терену се нашао у другој половини и Василије Аџић.
Јувентус се тренутно држи на првом мјесту што ће вјероватно кратко потрајати. Са утакмицом мање је Наполи који доше за вратом клубу из Торина.
