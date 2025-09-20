Logo

Јувентус послије два луђачка меча киксао против Вероне

20.09.2025

20:06

Јувентус послије два луђачка меча киксао против Вероне
Фото: Tanjug/AP/Paola Garbuioi

У протеклих седам дана Јувентус је у финишу славио против Интера са 4:3, а онда извео луђачку акцију за 4:4 против Борусије у два минута прије краја. Тај полет им је недостајао данас у Верони гдје су ремизирали 1:1.

Имала је екипа Игора Тудора контролу у мечу, али продора као против Интера и Борусије није било.

Добра и креативна игра уродила је плодом у 19 минуту. Консенсао у лаганом продору упутио је шут ван шеснаестерца и матирао голмана Вероне.

Славље је потрајало, али не предуго. У самом финишу меча судија свира пенал за Верону. Фудбалер Јувентуса играо је руком, а Орбан са бијеле тачке био сигуран.

То је било то. Како у првом, тако и у другом полувремену.

Било је мало изненађења када је у 67. минуту поништен гол Верони због офсајда, али мимо тога ништа превише.

Душан Влаховић је овај меч кренуо од старта, а на терену се нашао у другој половини и Василије Аџић.

Јувентус се тренутно држи на првом мјесту што ће вјероватно кратко потрајати. Са утакмицом мање је Наполи који доше за вратом клубу из Торина.

