Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

Извор:
Курир
03.01.2026
14:48
Активно пјевање утиче на нервни систем, снижава стресни одговор и може позитивно да утиче на имунитет.
Музикотерапија се широм свијета користи у разним областима медицине, као помоћ у ублажавану стреса, анксиозности, депресије, као и код рехабилитације након можданог удара или трауме.
"Пјевање није само забава. Активно пјевање утиче на нервни систем, снижава стресни одговор и може позитивно да утиче на имунитет", каже Александра Лишанин, нутрициониста на свом инстаграм профилу.
Студије показују да пјевање:
Пјевање није терапија у класичном смислу, али представља једноставан и бесплатан алат за свакодневну регулацију стреса. Музика води до срца, а кроз срце, до смирености, наглашава Лишанин.
