Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

Извор:

Курир

03.01.2026

14:48

Активно пјевање утиче на нервни систем, снижава стресни одговор и може позитивно да утиче на имунитет.

Активно пјевање утиче на нервни систем, снижава стресни одговор и може позитивно да утиче на имунитет.

Музикотерапија се широм свијета користи у разним областима медицине, као помоћ у ублажавану стреса, анксиозности, депресије, као и код рехабилитације након можданог удара или трауме.

"Пјевање није само забава. Активно пјевање утиче на нервни систем, снижава стресни одговор и може позитивно да утиче на имунитет", каже Александра Лишанин, нутрициониста на свом инстаграм профилу.

Студије показују да пјевање:

  • снижава кортизол
  • може да повећа секреторни ИгА (имуноглобулин А - врста антитела која има важну улогу у одбрани слузокоже)
  • активира парасимпатички (вагусни) одговор
  • кроз групно пјевање додатно јача емоционалну повезаност

Музика води до срца

Пјевање није терапија у класичном смислу, али представља једноставан и бесплатан алат за свакодневну регулацију стреса. Музика води до срца, а кроз срце, до смирености, наглашава Лишанин.

-спц-вјера-црква-крст-

Друштво

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

"За разлику од пасивног слушања музике, пјевање укључује емоције, контролисано дисање и активно тело. Када људи певају заједно, дисање се спонтано синхронизује, што олакшава прелазак нервног система у стање смирености. Истовремено се јача емоционална повезаност, што додатно смањује стрес и јача психолошку и биолошку отпорност", сугерише Александра.

Спорија, умирујућа музика, изазива повећано лучење ендорфина, хормона задовољства који сложеним механизмима доводи до смањења броја откуцаја срца и снижавања вриједности крвног притиска, док брза или врло гласна музика дјелује стимулишуће и може да има супротан ефекат.

(Курир)

