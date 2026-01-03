Logo
Large banner

Опрез: Свако ко оставља кључ у брави током ноћи прави велику грешку

Извор:

Она

03.01.2026

14:24

Коментари:

0
klkuč, nekretnina, vrata
Фото: Pixabay

Многи од нас имају навику да оставе кључ у цилиндру са унутрашње стране врата, вјерујући да тако штите свој дом. Ипак, стручњаци упозоравају да ова пракса може бити далеко ризичнија него што мислите. Умјесто додатне сигурности, често се ствара лажни осјећај заштите и повећава опасност у хитним ситуацијама.

Лажна сигурност: Када навика постаје ризик

Осјећај безбедности у сопственом дому је непроцјењив, нарочито када падне мрак. Многи вјерују да кључ у брави спрјечава провалнике да "ишчачкају" браву или отворе врата резервним кључем. Ипак, истина је супротна: оваква навика може отежати приступ помоћи када је најпотребнија, па чак и олакшати посао искусним лоповима.

sreca radost ljubav

Занимљивости

Дубока љубав стиже за три хороскопска знака

"Умјесто мирног сна, несвјесно стварате замку за себе и своје укућане", упозоравају сигурносни стручњаци.

Кључ у брави и скривени проблем

Већина стандардних брава има механизам који блокира откључавање споља ако је кључ унутра. Замислите ситуацију: паднете у купатилу или се деси хитан здравствени проблем. Чланови породице или комшије са резервним кључем не могу да уђу, јер је ваш кључ блокирао браву изнутра. Ти минути могу бити пресудни.

Три главна ризика:

Немогућност приступа хитној помоћи - ватрогасци или љекари морају да разбију врата, губећи драгоцено вријеме.

Блокада укућана - дјеца или партнери који се враћају касно могу остати заробљени и доживјети панику.

Лакша манипулација за провалнике - код врата са стакленим дијеловима, лопови могу разбити стакло и окренути кључ који сте ви оставили.

Мали корак, велика разлика

Извуците кључ из браве прије спавања и спавајте безбрижно. Ова мала промјена у рутини може значајно повећати вашу сигурност и омогућити хитан приступ укућанима или спасиоцима.

илу-вода-чаша-09112025

Здравље

Овај напитак чисти организам и линију доводи до савршенства

"Не дозволите да вас навика кошта живаца или сигурности. Већ вечерас, након што закључате, одложите кључ на сигурно место близу врата. Тако остајете заштићени, али и доступни онима који желе добро вашој породици", поручују стручњаци.

Подијели:

Тагови:

Ključ

Савјети

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стругање леда

Савјети

Како правилно користити стругач за лед: Многи то раде погрешно

2 ч

0
Скините флеке са одјеће уз помоћ само једног средства: Сви га имамо у кући

Савјети

Скините флеке са одјеће уз помоћ само једног средства: Сви га имамо у кући

5 ч

0
Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

Савјети

Кад је боље користити маслац, а кад маргарин?

1 д

0
Како издржати цијелу ноћ у штиклама

Савјети

Како издржати цијелу ноћ у штиклама

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner