Опрез: Свако ко оставља кључ у брави током ноћи прави велику грешку

Извор:
Она
03.01.2026
14:24
Коментари:0
Многи од нас имају навику да оставе кључ у цилиндру са унутрашње стране врата, вјерујући да тако штите свој дом. Ипак, стручњаци упозоравају да ова пракса може бити далеко ризичнија него што мислите. Умјесто додатне сигурности, често се ствара лажни осјећај заштите и повећава опасност у хитним ситуацијама.
Осјећај безбедности у сопственом дому је непроцјењив, нарочито када падне мрак. Многи вјерују да кључ у брави спрјечава провалнике да "ишчачкају" браву или отворе врата резервним кључем. Ипак, истина је супротна: оваква навика може отежати приступ помоћи када је најпотребнија, па чак и олакшати посао искусним лоповима.
Занимљивости
Дубока љубав стиже за три хороскопска знака
"Умјесто мирног сна, несвјесно стварате замку за себе и своје укућане", упозоравају сигурносни стручњаци.
Већина стандардних брава има механизам који блокира откључавање споља ако је кључ унутра. Замислите ситуацију: паднете у купатилу или се деси хитан здравствени проблем. Чланови породице или комшије са резервним кључем не могу да уђу, јер је ваш кључ блокирао браву изнутра. Ти минути могу бити пресудни.
Немогућност приступа хитној помоћи - ватрогасци или љекари морају да разбију врата, губећи драгоцено вријеме.
Блокада укућана - дјеца или партнери који се враћају касно могу остати заробљени и доживјети панику.
Лакша манипулација за провалнике - код врата са стакленим дијеловима, лопови могу разбити стакло и окренути кључ који сте ви оставили.
Извуците кључ из браве прије спавања и спавајте безбрижно. Ова мала промјена у рутини може значајно повећати вашу сигурност и омогућити хитан приступ укућанима или спасиоцима.
Здравље
Овај напитак чисти организам и линију доводи до савршенства
"Не дозволите да вас навика кошта живаца или сигурности. Већ вечерас, након што закључате, одложите кључ на сигурно место близу врата. Тако остајете заштићени, али и доступни онима који желе добро вашој породици", поручују стручњаци.
Најновије
Најчитаније
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Тренутно на програму