Каква лудница у Бањалуци: Шест голова, два пенала и потоп Радника

20.09.2025

22:42

Коментари:

1
Фото: FK Borac
Фото: FK Borac

Публика је могла да ужива у правом спектаклу на Градском стадиону у Бањалуци! Борац је са 5:1 славио против Радника и потврдио прво мјесто на табели.

Након 11 минута игре затресла се мрежа Радника. Савић је донио предност Борцу, а свега три минута касније на 2:0 повећава Јуричић.

Наставио је Борац одличну игру коју крунише Јојић у 26. минуту и повећава предност на 3:0. Само што се кренуло по четврти пут са центра, Борац преко Вуковића долази до високих 4:0.

Није било наде Радника из Бијељине да дође до бодова у овом мечу, али постојала је шанса да достојанственије напусти Бањалуку.

Након драме у шеснаестерцу судија је показао на бијелу тачко, а Чумић је преузео одговорност. Међутим, није успио да га реализује.

Нову прилику, поново са бијеле тачке, добија у самом финишу првог полувремена. Овог пута Чумић је сигуран и доноси једини гол Раднику на овом мечу.

У другом полувремену растерећенија игра јер је меч ријешен у првих 45 минута. Ипак, пред сам крај, у 85. минуту Херера поставља коначних 5:1.

Борац је након седмог гола бх. лиге на првој позицији са 16 бодова. Иза су Жељезничар и Зрињски са бодом, односно три мање. Радник је на шестој позицији са девет бодова.

ФК Борац

Radnik Bijeljina

Коментари (1)
