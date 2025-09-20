Каква лудница у Бањалуци: Шест голова, два пенала и потоп Радника

20.09.2025
22:42
Коментари:1
Публика је могла да ужива у правом спектаклу на Градском стадиону у Бањалуци! Борац је са 5:1 славио против Радника и потврдио прво мјесто на табели.
Након 11 минута игре затресла се мрежа Радника. Савић је донио предност Борцу, а свега три минута касније на 2:0 повећава Јуричић.
Наставио је Борац одличну игру коју крунише Јојић у 26. минуту и повећава предност на 3:0. Само што се кренуло по четврти пут са центра, Борац преко Вуковића долази до високих 4:0.
Није било наде Радника из Бијељине да дође до бодова у овом мечу, али постојала је шанса да достојанственије напусти Бањалуку.
Након драме у шеснаестерцу судија је показао на бијелу тачко, а Чумић је преузео одговорност. Међутим, није успио да га реализује.
Нову прилику, поново са бијеле тачке, добија у самом финишу првог полувремена. Овог пута Чумић је сигуран и доноси једини гол Раднику на овом мечу.
У другом полувремену растерећенија игра јер је меч ријешен у првих 45 минута. Ипак, пред сам крај, у 85. минуту Херера поставља коначних 5:1.
Борац је након седмог гола бх. лиге на првој позицији са 16 бодова. Иза су Жељезничар и Зрињски са бодом, односно три мање. Радник је на шестој позицији са девет бодова.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму