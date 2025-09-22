Logo

Гвардиола: "Старим, пријатељи моји"

22.09.2025

Фото: Tanjug/AP/Ian Walton

Менаџер Манчестер ситија Пеп Гвардиола имао је занимљиво излагање након ремија свог тима против Арсенала у 5. колу Премијер лиге.

Сити је дуго водио, од 9. минута све до 93. када је Габријел Мартинели прелијепим голом донио коначних 1:1.

Гвардиола није скривао разочарање крајњим резултатом.

"Разочаран сам резултатом. Били смо јако невјероватно јаки. Иза нас је тешка недјеља. Захтјевно је играти у оваквом ритму. Противник је био јако добар, тако да је резултат на крају поштен. Ова екипа мора да расте, има пуно нових играча, укључујући и јако важну позицију голмана. Ово је млада екипа, никад нисмо имали млађу. Морамо да идемо корак по корак", рекао је Гвардиола.

Новинари су га питали и зашто је одлучио да пошаље на терен исту поставу у трећем узастопном мечу.

"Јер сам се пробудио јуче и рекао себи да ће играти исти играчи. Понекад изненадим сам себе. Старим, пријатељи моји", одговорио је шпански стручњак.

