Гвардиола: "Старим, пријатељи моји"

Извор:
Б92
22.09.2025
08:08
Коментари:0
Менаџер Манчестер ситија Пеп Гвардиола имао је занимљиво излагање након ремија свог тима против Арсенала у 5. колу Премијер лиге.
Сити је дуго водио, од 9. минута све до 93. када је Габријел Мартинели прелијепим голом донио коначних 1:1.
Гвардиола није скривао разочарање крајњим резултатом.
"Разочаран сам резултатом. Били смо јако невјероватно јаки. Иза нас је тешка недјеља. Захтјевно је играти у оваквом ритму. Противник је био јако добар, тако да је резултат на крају поштен. Ова екипа мора да расте, има пуно нових играча, укључујући и јако важну позицију голмана. Ово је млада екипа, никад нисмо имали млађу. Морамо да идемо корак по корак", рекао је Гвардиола.
Новинари су га питали и зашто је одлучио да пошаље на терен исту поставу у трећем узастопном мечу.
"Јер сам се пробудио јуче и рекао себи да ће играти исти играчи. Понекад изненадим сам себе. Старим, пријатељи моји", одговорио је шпански стручњак.
