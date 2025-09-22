Logo

Син италијанског комичара осуђен за групно силовање

Син италијанског комичара осуђен за групно силовање
Италијански суд у Темпио Паузанији осудио је Ћира Грила /24/, сина познатог комичара Бепеа Грила, и тројицу његових пријатеља за групно силовање двије дјевојке на Сардинији.

Ћиро Грило, Едоардо Капита и Виторио Лаурија осуђени су на по осам година затвора, а Франческо Корсиља на шест година и шест мјесеци затвора, преноси Анса.

Они су проглашени кривим да су у ноћи између 16. и 17. јула 2019. године у луксузном љетовалишту Порто Черво на Сардинији напаствовали главну жртву, 19-годишњу студенткињу италијанско-норвешког поријекла.

Познати адвокат и бивша политичарка Ђулија Бонђорно, која је заступала жртву, рекла је да је ово побједа за све жене које имају храбрости да пријаве насиље.

Бонђорно је рекла и да је жртва у овом процесу била разапета, исмијана и вријеђана, али да је правда побиједила упркос великом отпору и покушајима релативизације случаја.

