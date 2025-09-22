Logo

За блиставо лице довољна су ова три производа

Фото: pexels

У ери када ТикТок и Инстаграм диктирају бјути трендове, све је више рутина са десет и више корака које обећавају беспријекорну кожу.

Од скупих серума са пужевом слузи до лед маски за лице, дјелује као да нема краја производима које треба уградити у свакодневни ритуал.

Ипак, дерматолози упозоравају – њега коже не мора да буде компликована да би била ефикасна.

Према стручњацима, свака квалитетна рутина треба да се ослања на три кључна производа: благи чистач, хидратантну крему и крему са заштитним фактором (СПФ 30 или више).

Превише производа може иритирати кожу, нарочито осјетљиву, а често се у различитим кремама понављају исти активни састојци.

Vještačka inteligencija, AI, CHAT GPT

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција наводила тинејџера да убије оца

Сунчево зрачење, истичу дерматолози, најодговорније је за већину проблема – од бора и хиперпигментација до ожиљака од акни.

Ретинол и пилинг: када и како?

Ретинол и хемијски пилинг често се представљају као чудесна рјешења за младолик изглед. И док ретинол заиста може да помогне у успоравању старења, дерматолози савјетују да се са његовом употребом не почиње прије тридесете године – раније коришћење може изазвати иритације.

Када је ријеч о пилингу, препорука је хемијски (АХА или БХА киселине), а не механички са зрнцима соли или шећера, јер груба зрнца могу оштетити танку кожу лица. Наравно, обавезан пратилац сваке киселине је – крема са заштитним фактором.

Иако друштвене мреже из дана у дан лансирају нове бјути хитове, дерматолози наглашавају да нису сви безбједни или корисни. Тренутни вирални тренд – коришћење говеђег лоја у њези лица – стручњаци савјетују да заборавимо и оставимо кравама.

Полиција ФБиХ

Хроника

Познат узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено у Јабланичком језеру

Слично важи и за свјетлосне маске: црвено свјетло може имати благ ефекат на продукцију колагена, али резултати су далеко од трансформативних, а захтијевају дуготрајну и учесталу употребу.

Цијена није гарант квалитета

Још једна важна порука јесте да скупи производи не значе нужно и боље резултате. Активни састојци у креми од 800 динара често су идентични онима у креми од три хиљаде или чак 10 хиљада динара.

Дерматолози зато препоручују да купци обрате пажњу на састав, а не на цијену или име бренда.

(б92)

