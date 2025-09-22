За блиставо лице довољна су ова три производа

Извор:
Б92
22.09.2025
20:27
Коментари:0
У ери када ТикТок и Инстаграм диктирају бјути трендове, све је више рутина са десет и више корака које обећавају беспријекорну кожу.
Од скупих серума са пужевом слузи до лед маски за лице, дјелује као да нема краја производима које треба уградити у свакодневни ритуал.
Ипак, дерматолози упозоравају – њега коже не мора да буде компликована да би била ефикасна.
Према стручњацима, свака квалитетна рутина треба да се ослања на три кључна производа: благи чистач, хидратантну крему и крему са заштитним фактором (СПФ 30 или више).
Превише производа може иритирати кожу, нарочито осјетљиву, а често се у различитим кремама понављају исти активни састојци.
Наука и технологија
Вјештачка интелигенција наводила тинејџера да убије оца
Сунчево зрачење, истичу дерматолози, најодговорније је за већину проблема – од бора и хиперпигментација до ожиљака од акни.
Ретинол и пилинг: када и како?
Ретинол и хемијски пилинг често се представљају као чудесна рјешења за младолик изглед. И док ретинол заиста може да помогне у успоравању старења, дерматолози савјетују да се са његовом употребом не почиње прије тридесете године – раније коришћење може изазвати иритације.
Када је ријеч о пилингу, препорука је хемијски (АХА или БХА киселине), а не механички са зрнцима соли или шећера, јер груба зрнца могу оштетити танку кожу лица. Наравно, обавезан пратилац сваке киселине је – крема са заштитним фактором.
Иако друштвене мреже из дана у дан лансирају нове бјути хитове, дерматолози наглашавају да нису сви безбједни или корисни. Тренутни вирални тренд – коришћење говеђег лоја у њези лица – стручњаци савјетују да заборавимо и оставимо кравама.
Хроника
Познат узрок смрти мушкарца чије је тијело пронађено у Јабланичком језеру
Слично важи и за свјетлосне маске: црвено свјетло може имати благ ефекат на продукцију колагена, али резултати су далеко од трансформативних, а захтијевају дуготрајну и учесталу употребу.
Цијена није гарант квалитета
Још једна важна порука јесте да скупи производи не значе нужно и боље резултате. Активни састојци у креми од 800 динара често су идентични онима у креми од три хиљаде или чак 10 хиљада динара.
Дерматолози зато препоручују да купци обрате пажњу на састав, а не на цијену или име бренда.
(б92)
Савјети
2 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
5 ч0
Савјети
6 ч0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
50
21
41
21
40
21
31
Тренутно на програму