Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имамо у кући

Извор:
Агенције
22.09.2025
21:26
Коментари:0
Откријте како мале промјене у коришћењу рерне могу драматично да смање мјесечне рачуне за електричну енергију.
Као у свакој другој породици, сигурно су и у вашој често на репертоару питања колики су рачуни за струју, који уређај троши највише струје, како да уштедите и слично. И то не треба да чуди, јер је струја поскупјела, а рачуни расту... А да ли сте знали који уређај вам је највећи "непријатељ" у потрошњи струје? Одговор је - електрични шпорет.
Здравље
Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам
Електрични шпорет можда јесте најчешћи апарат у домаћинству, али мало ко зна колико струје заправо троши - у једном тренутку њена потрошња може да буде једнака потрошњи 65 фрижидера, вјеровали или не. Сазнајте како да умањите рачун за струју, а истовремено уживате у свакодневном кувању.
Просјечна снага електричне рерне је између 2000 и 5000 W, што значи потрошњу од 40 до 90 kWx мјесечно. Поређења ради, фрижидер троши само 300 до 800 W – огромна је разлика!
Хроника
Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом
Истраживања показују да просјечна кућна рерна може достићи чак 224 кWх годишње, што је више од већине других свакодневних уређаја. Посебно су проблематични модели у стању приправности, који троше електричну енергију чак и када су искључени – од 5% до 26% укупне годишње потрошње.
Отварање врата током печења, недовољно коришћење предгријавања и остављање рерне укључене у празном ходу драстично повећавају потрошњу. Чак и дигитални екрани троше енергију у стању приправности.
Комбинујте печење - користите једно предгријавање за неколико јела одједном. Искључите рерну неколико минута прије краја печења – топлота остаје довољна да храна буде готова. Немојте често отварати врата - сваки пут кад то учините, температура пада и рерна троши додатну енергију.
Култура
Том Холанд доживио потрес мозга
Искључивање из утичнице потпуно елиминише потрошњу у стању приправности и додатно смањује рачун.
Мали трикови чине велику разлику - комбинација пажљивог коришћења и праћења куварских навика може да смањи потрошњу за десетине kWx годишње.
Уз ове једноставне методе, ваша рерна може да остане незамењив кућни апарат, а рачун за струју више неће бити изненађење.
Најновије
Најчитаније
22
53
22
46
22
41
22
41
22
33
Тренутно на програму