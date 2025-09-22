Logo

Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имамо у кући

Извор:

Агенције

22.09.2025

21:26

Коментари:

0
Овај уређај троши струју као 65 фрижидера: Сви га имамо у кући
Фото: Unsplash

Откријте како мале промјене у коришћењу рерне могу драматично да смање мјесечне рачуне за електричну енергију.

Као у свакој другој породици, сигурно су и у вашој често на репертоару питања колики су рачуни за струју, који уређај троши највише струје, како да уштедите и слично. И то не треба да чуди, јер је струја поскупјела, а рачуни расту... А да ли сте знали који уређај вам је највећи "непријатељ" у потрошњи струје? Одговор је - електрични шпорет.

Кафа

Здравље

Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

Електрични шпорет можда јесте најчешћи апарат у домаћинству, али мало ко зна колико струје заправо троши - у једном тренутку њена потрошња може да буде једнака потрошњи 65 фрижидера, вјеровали или не. Сазнајте како да умањите рачун за струју, а истовремено уживате у свакодневном кувању.

Колико струје рерна заправо троши?

Просјечна снага електричне рерне је између 2000 и 5000 W, што значи потрошњу од 40 до 90 kWx мјесечно. Поређења ради, фрижидер троши само 300 до 800 W – огромна је разлика!

traktor-udes-zrenjanin

Хроника

Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

Истраживања показују да просјечна кућна рерна може достићи чак 224 кWх годишње, што је више од већине других свакодневних уређаја. Посебно су проблематични модели у стању приправности, који троше електричну енергију чак и када су искључени – од 5% до 26% укупне годишње потрошње.

Најчешће грешке које повећавају рачун

Отварање врата током печења, недовољно коришћење предгријавања и остављање рерне укључене у празном ходу драстично повећавају потрошњу. Чак и дигитални екрани троше енергију у стању приправности.

Практични трикови за уштеду

Комбинујте печење - користите једно предгријавање за неколико јела од‌једном. Искључите рерну неколико минута прије краја печења – топлота остаје довољна да храна буде готова. Немојте често отварати врата - сваки пут кад то учините, температура пада и рерна троши додатну енергију.

TOM-HOLAND-220925

Култура

Том Холанд доживио потрес мозга

Искључивање из утичнице потпуно елиминише потрошњу у стању приправности и додатно смањује рачун.

Мали трикови чине велику разлику - комбинација пажљивог коришћења и праћења куварских навика може да смањи потрошњу за десетине kWx годишње.

Паметно кување = мањи рачун

Уз ове једноставне методе, ваша рерна може да остане незамењив кућни апарат, а рачун за струју више неће бити изненађење.

Подијели:

Таг:

struja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

Здравље

Знакови који показују да уносите превише кофеина у организам

4 ч

0
Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

Хроника

Језива несрећа: Аутомобил се закуцао у трактор са приколицом

4 ч

0
Не насједајте на превару: Круже лажне СМС поруке

БиХ

Не насједајте на превару: Круже лажне СМС поруке

4 ч

0
Виц дана: Тешка времена

Вицеви

Виц дана: Тешка времена

4 ч

0

Више из рубрике

За блиставо лице довољна су ова три производа

Савјети

За блиставо лице довољна су ова три производа

5 ч

0
прање суђа кухиња

Савјети

Ове ствари одмах избаците из свог дома: Могу озбиљно угрозити здравље

6 ч

0
Djeca, roditelji

Савјети

Ови пропусти родитеља могу се одразити на развој социјалних вјештина код дјеце

9 ч

0
Јесен је идеално вријеме за садњу ових биљака

Савјети

Јесен је идеално вријеме за садњу ових биљака

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Дембеле добио Златну лопту

22

46

Сутра се славе Свете мученице: Вјерује се да једну ствар треба строго избјегавати

22

41

Француска званично признала Палестину

22

41

Шенгуну све лађе потонуле након пораза у финалу Еуробаскета, а сада стижу још горе вијести

22

33

Нападнута Москва, огласио се градоначелник

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner