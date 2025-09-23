Logo

Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

Танјуг

23.09.2025

16:22

Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

Бивши власник Атлас групе, Душко Кнежевић, ослобођен је оптужби у предмету "Аеродроми", а пресуду је данас изрекао судија Вишег суда у Подгорици Ненад Вујановић.

Оптужби су осим Кнежевића ослобођени и некадашњи директори Атлас банке Марко Николић и Дијана Зечевић, којима се оптужницом Специјалног државног тужилаштва из 2019. године стављало на терет да су нанијели штету Аеродромима Црне Горе од три милиона евра.

stasa kosarac

БиХ

КОшарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

Специјално државно тужилаштво у вријеме док је том институцијом руководио ГСТ Миливоје Катнић подигло је неколико оптужница против власника Атлас групе Душка Кнежевића.

Окривљени су, према оптужници тадашње специјалне тужитељке Лидије Вукчевић оштетили Аеродроме Црне Горе за три милиона евра у корист Атлас банке, јер нису вратили депозит од три милиона евра, након што је истекао рок орочења.

школа-учионица

Свијет

Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава

Након промјена у СДТ-у, оптужницу је заступао специјални тужилац Зоран Вучинић, који је у завршној ријечи остао код навода оптужнице, преносе подгоричке Вијести.

