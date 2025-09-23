Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

Извор:
Танјуг
23.09.2025
Бивши власник Атлас групе, Душко Кнежевић, ослобођен је оптужби у предмету "Аеродроми", а пресуду је данас изрекао судија Вишег суда у Подгорици Ненад Вујановић.
Оптужби су осим Кнежевића ослобођени и некадашњи директори Атлас банке Марко Николић и Дијана Зечевић, којима се оптужницом Специјалног државног тужилаштва из 2019. године стављало на терет да су нанијели штету Аеродромима Црне Горе од три милиона евра.
Специјално државно тужилаштво у вријеме док је том институцијом руководио ГСТ Миливоје Катнић подигло је неколико оптужница против власника Атлас групе Душка Кнежевића.
Окривљени су, према оптужници тадашње специјалне тужитељке Лидије Вукчевић оштетили Аеродроме Црне Горе за три милиона евра у корист Атлас банке, јер нису вратили депозит од три милиона евра, након што је истекао рок орочења.
Након промјена у СДТ-у, оптужницу је заступао специјални тужилац Зоран Вучинић, који је у завршној ријечи остао код навода оптужнице, преносе подгоричке Вијести.
