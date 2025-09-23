Logo

Мијењајте навике: Три ствари које раде несрећни људи

Извор:

Ljepota&Zdravlje

23.09.2025

11:01

Фото: Pexels.com

Дубоко несрећни људи често се држе навика које им само додатно отежавају живот. Психолози упозоравају да постоје одређени обрасци понашања који нас могу гурнути у зачарани круг незадовољства. Доносимо три типичне навике несрећних људи које, осим што њима штете, негативно утичу и на људе око њих.

И док је понекад ријеч о стварним животним проблемима, често управо оваква понашања спрјечавају да им се живот окрене на боље. Умјесто да пронађу излаз, несрећни људи несвјесно погоршавају ситуацију – од сталног прекомјерног дијељења на друштвеним мрежама, до одбијања помоћи и уништавања свега што функционише.

1. Превише дијеле на друштвеним мрежама

Сасвим је у реду подијелити фрагменте живота онлајн. Међутим, несретни људи често иду предалеко и претјерано се излажу у дигиталном простору.

Ако пролазе кроз прекид, свађе или личне кризе – готово сигурно ће то јавно објавити. Њихова потреба за пажњом и потврдом толико је јака да су спремни подијелити и најинтимније, најнеугодније тренутке са свима.

Рјешење? Поставити границе. Ограничити вријеме проведено на друштвеним мрежама и размислити прије објаве може помоћи да се смањи негативан утицај оваквог понашања на властито ментално здравље.

2. Одбијају помоћ других

Још једна особина несретних људи јесте то што ријетко прихватају помоћ – чак и када им је очајнички потребна.

Без обзира на то да ли се боре с траумом или пролазе кроз емотивну кризу, тешко им је да се ослоне на друге. Игноришу савјете пријатеља, не прихватају подршку породице и одбијају било какву руку помоћи.

На дуже стазе, ово их гура у још дубљу изолацију и повећава осјећај усамљености. Кључ је у томе да се научи баланс – довољно је имати бар једну особу којој се може вјеровати и ослонити се када је тешко.

3. Уништавају добре ствари у животу

Несрећни људи често не знају како да прихвате и задрже оно што је добро. Због тога су склони да униште и везе и пријатељства која функционишу.

Било из страха, било из неспособности да се носе с осјећајем задовољства, увијек пронађу начин да саботирају властиту срећу. Чак и када им је све потребно на дохват руке, поступају против својих интереса.

За околину је овакво понашање фрустрирајуће и исцрпљујуће. Иако околина осуђује, промјена је тешка све док особа не препозна сопствени образац и не одлучи да се суочи с проблемом.

