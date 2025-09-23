Мијењајте навике: Три ствари које раде несрећни људи

Извор:
Ljepota&Zdravlje
23.09.2025
11:01
Коментари:0
Дубоко несрећни људи често се држе навика које им само додатно отежавају живот. Психолози упозоравају да постоје одређени обрасци понашања који нас могу гурнути у зачарани круг незадовољства. Доносимо три типичне навике несрећних људи које, осим што њима штете, негативно утичу и на људе око њих.
И док је понекад ријеч о стварним животним проблемима, често управо оваква понашања спрјечавају да им се живот окрене на боље. Умјесто да пронађу излаз, несрећни људи несвјесно погоршавају ситуацију – од сталног прекомјерног дијељења на друштвеним мрежама, до одбијања помоћи и уништавања свега што функционише.
Сасвим је у реду подијелити фрагменте живота онлајн. Међутим, несретни људи често иду предалеко и претјерано се излажу у дигиталном простору.
Ако пролазе кроз прекид, свађе или личне кризе – готово сигурно ће то јавно објавити. Њихова потреба за пажњом и потврдом толико је јака да су спремни подијелити и најинтимније, најнеугодније тренутке са свима.
Рјешење? Поставити границе. Ограничити вријеме проведено на друштвеним мрежама и размислити прије објаве може помоћи да се смањи негативан утицај оваквог понашања на властито ментално здравље.
Још једна особина несретних људи јесте то што ријетко прихватају помоћ – чак и када им је очајнички потребна.
Без обзира на то да ли се боре с траумом или пролазе кроз емотивну кризу, тешко им је да се ослоне на друге. Игноришу савјете пријатеља, не прихватају подршку породице и одбијају било какву руку помоћи.
На дуже стазе, ово их гура у још дубљу изолацију и повећава осјећај усамљености. Кључ је у томе да се научи баланс – довољно је имати бар једну особу којој се може вјеровати и ослонити се када је тешко.
Несрећни људи често не знају како да прихвате и задрже оно што је добро. Због тога су склони да униште и везе и пријатељства која функционишу.
Било из страха, било из неспособности да се носе с осјећајем задовољства, увијек пронађу начин да саботирају властиту срећу. Чак и када им је све потребно на дохват руке, поступају против својих интереса.
За околину је овакво понашање фрустрирајуће и исцрпљујуће. Иако околина осуђује, промјена је тешка све док особа не препозна сопствени образац и не одлучи да се суочи с проблемом.
Сцена
Дара Бубамара испрозивала Кебу због обрва: ''То што радиш није нормално''
Најновије
Најчитаније
11
29
11
28
11
25
11
17
11
12
Тренутно на програму