Хоће ли све опозиционе странке подржати Бранка Бланушу?

Опозиција би, коначно, могла бити јединствена, барем тако вјерују у СДС-у. Увјерени су да ће њихов кандидат за предсједника Бранко Блануша добити подршку осталих опозиционих партија. Сигурни су и да то што Блануша није познат јавности неће утицати на резултат.
"Сви они претежно који су познати знамо како заврше. То је човјек који је чист, који ради свој посао, нема никакве мрље у животу и такви нам људи требају да данас воде Републику Српску. Све ће се ријешити. Биће подршка три опозиционих странака. Ту ће се створити два блока – блок СНСД и блок СДС и народ ће имати прилику да изабере или једну или другу страну", каже Перо Ђурић, члан Главног одбора СДС-а.
Листа за правду и ред је изабрала да подржи Бланушу. Ипак, Небојша Вукановић каже да је прије објаве имена требало да сачекају да то учини СНСД, па да сједну и разговарају.
"Вјероватно ће бити ускоро један састанак са СДС-ом. Ми смо, као и увијек, и овај пут ћемо се трудити да оно што ресурса и капацитета имамо, прије свега у Херцеговини и у Крајини, али популарности широм Српске уложимо да господини Блануша добије што бољи резултат и надамо се побиједи", каже Небојша Вукановић, предсједник Листе за правду и ред.
Подршка Блануши стиже из Народног фронта. О СДС-овом кандидату и пред камеру, кандидат на прошлим изборима, Јелена Тривић неће. Став Фронта је саопштен на друштвеним мрежама.
"Народни фронт ће се држати закључка нашег Главног одбора о апсолутној подршци кандидату којег је предложио СДС и стојимо иза њега у свом пуном капацитету. Очекујемо ускоро разговоре са нашим партнерима из Српске демократске странке", саопштила је предсједница НФ Јелена Тривић.
Хоће ли подржати СДС-овог кандидата из ПДП-а не говоре. Драшко Станивуковић је само потврдио да неће бити кандидат за предсједника Републике Српске. Отворен је за разговоре с осталим опозиционим странкама.
"Ми вјерујемо у ово што причамо. Ми причамо оно на чему стојимо. Као странка смо донијели наше одлуке. Ја нећу бити кандидат и то је тако, то се не може промијенити. Ми нећемо се пријавити на те изборе, јер смо ми рекли да нећемо", каже Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а.
Најважнија подршка Бранку Блануши требало би да буду грађани Српске, а они за њега, већином, нису чули. Сумњају у добар резултат.
„Синоћ сам човјека први пут у животу видио и то на ТВ-у. Баш сам се изненадио", "Ја мислим да ипак треба да буде неко ко је познат јавности, да није анониман 100%", "Мислим да би требало да буде неко ко је познатији овако", кажу грађани.
На претходним изборима Блануша није најбоље прошао. 2022. је од 149.769 важећих гласова за Народну скупштину Републике Српске у изборној јединици три имао само 1.998 гласова.
