Полиција казнила родитеље јер су им малољетна дјеца била у кафани

Извор:

АТВ

30.09.2025

10:54

Kafana Konobar Kafic
Фото: АТВ

У Варешу се прије неколико дана догодио један несвакидашњи случај који је изазвао опречне реакције у локалној јавности.

Наиме, у вечерњим сатима 26. септембра, од 23:00 до 23:35 сати, полицијски службеници ПС Вареш извршили су рацију у једном угоститељском објекту на подручју те општине.

Слободан Васковић

Друштво

Преминуо Слободан Васковић: Објављена вијест на његовом блогу

Том приликом три особе су нарушиле јавни ред и мир, због чега ће против њих бити подузете законом прописане мјере и санкције.

Током исте акције у објекту је затечено седам малољетних особа. Њихови родитељи су санкционисани уручењем прекршајних налога у складу са Законом о јавном реду и миру.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Република Српска

Дојава о бомби на породичном имању Милорада Додика

Како тврде локални становници, док једни поздрављају овај потез и позивају на поштивање Закона, други су осудили тврдећи да "младе особе треба пустити да се забављају".

