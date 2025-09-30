Полиција казнила родитеље јер су им малољетна дјеца била у кафани

Извор:
АТВ
30.09.2025
10:54
У Варешу се прије неколико дана догодио један несвакидашњи случај који је изазвао опречне реакције у локалној јавности.
Наиме, у вечерњим сатима 26. септембра, од 23:00 до 23:35 сати, полицијски службеници ПС Вареш извршили су рацију у једном угоститељском објекту на подручју те општине.
Том приликом три особе су нарушиле јавни ред и мир, због чега ће против њих бити подузете законом прописане мјере и санкције.
Током исте акције у објекту је затечено седам малољетних особа. Њихови родитељи су санкционисани уручењем прекршајних налога у складу са Законом о јавном реду и миру.
Како тврде локални становници, док једни поздрављају овај потез и позивају на поштивање Закона, други су осудили тврдећи да "младе особе треба пустити да се забављају".
