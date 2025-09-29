ГИК Бијељина упозорава: Угрожена могућност да се спроведу избори

Извор:
Градска изборна комисија Бијељина упозорила је јавност, надлежне институције и политичке представнике да се спровођење избора у овом граду налази пред озбиљном пријетњом, искључиво због потпуног изостанка финансијске подршке, упркос законској обавези и већ одобреним буџетским средствима.
У буџету Града Бијељина за 2024. и 2025. годину, предвиђено је укупно 1.040.000,00 КМ за рад Градске изборне комисије.
Од тог износа за 2024. годину, која је изборна година, одобрено је 663.000,00 КМ док је за 2025. годину, која није требала бити изборна година, одобрено 377.000,00 КМ.
Међутим, нити једна конвертибилна марка из тих средстава није стављена на располагање Градској изборној комисији.
У складу са чланом 1.2а Изборног закона БиХ, градови и општине су обавезни да обезбиједе средства за рад локалних изборних комисија најкасније 15 дана од дана расписивања избора, као и да комисије самостално располажу тим средствима. Ова законска норма није испоштована, чиме су грубо нарушени демократски стандарди и правна сигурност изборног процеса.
Више од 90% ангажованих лица из прошлих избора одбија даље учешће – јер им није исплаћена накнада.
Привредни субјекти одбили су сарадњу – дуговања нису измирена.
Члановима Градске изборне комисије Бијељина накнаде нису исплаћене од почетка 2024. године.
Због оваквог степена финансијске блокаде, реално је угрожена могућност да се избори спроведу на подручју Бијељине – и то не због мањка воље, већ због изостанка законом прописаних средстава.
Из Градске изборне комисије поручују да ако изборна комисија не може да ради – грађани не могу да гласају.
То значи да се грађанима онемогућава остварење основног људског права – права на изборе, што представља кршење:
Међународних стандарда људских права, Устава БиХ и Изборног закона БиХ
Градска изборна комисија Бијељина до данас је радила независно, стручно, законито и транспарентно, резултати избора у Бијељини су сваки пут прихваћени као валидни, транспарентни и поштени, а Градска изборна комисија Бијељина је добитник више признања, укључујући и од Централне изборне комисије БиХ.
Данас, међутим, Комисија је талац политичких блокада и институционалне неодговорности.
Из Градске управе позивају надлежне да да се хитно деблокирају одобрена средства, да се измире дуговања према свим ангажованим лицима и партнерима и да се омогући несметан и законит рад изборне комисије
Поручују да Градска изборна комисија није политички орган.
"Наш мандат, наша стручност и наша одговорност – не зависе од дневне политике. Ми смо гарант изборног процеса и демократије.Ако неко жели да онемогући изборе – нека то јавно каже. Ако не – вријеме је да институције преузму одговорност", поручили су из Градске изборне комисије.
