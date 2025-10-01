Logo

Нова узбуна у Минхену, пронађено пријетеће писмо: ''Палили смо аута и обавили кућне посјете''

01.10.2025

13:00

Нова узбуна у Минхену, пронађено пријетеће писмо: ''Палили смо аута и обавили кућне посјете''
Фото: Markus Spiske/Pexels

Након што је јутрос неколико експлозија потресло Минхен, широм града је у току велика полицијска операција.

Специјалне снаге и стручњаци за деактивирање бомби су на лицу мјеста.

Ратко Младић

Република Српска

"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

Полиција такође истражује везу са Октоберфестом, који остаје затворен до даљњег.

"Тренутно истражујемо све могућности. Могуће везе са другим локацијама у Минхену, укључујући Терезинвизе, се истражују“, навела је полиција у саопштењу.

Градоначелник Минхена Дитер Рајтер није искључио могућност да Октоберфест остане затворен цијели дан.

„Полиција ће учинити све што може да претражи цијели Визн до 17 часова данас поподне, ако је могуће, како би се осигурала безбједност. Ако то не буде случај, поново ћу позвати и онда се Визн данас уопште неће отворити“, написао је Рајтер на Инстаграму.

srbija zastava

Србија

"Запад појачава притисак на Београд"

„Жао ми је, нема другог начина. Безбједност је на првом мјесту“, додао је.

Тренутно се претражује простор фестивала. Запослени су замољени да напусте Октоберфест. Најављене су додатне мјере безбједности, а полиција наводи „неспецифичну пријетњу експлозијом“.

Полиција је саопштила да постоји писмо починиоца које треба схватити озбиљно. Одлука о даљим поступцима биће донијета данас поподне.

- Ради се о починиоцу који је пријетио Октоберфесту, а полиција и координациони одбор су се једногласно сложили да не можемо ризиковати да дозволимо људима да дођу на Октоберфест - рекао је Рајтер.

Полиција је претходно пронашла писмо у којем се пријети Октоберфесту. Такође се истражује веза са Антифом, саопштила је полиција. Текст под називом „Антифа значи напад“ објављен је рано јутрос на љевичарском екстремистичком веб-сајту indymedia.org.

Стевандић-Ненад- 1 -23092025

Република Српска

Стевандић: Каран - права личност да води Српску до редовних избора

У њему је наведено: „У раним јутарњим сатима запалили смо неколико луксузних аутомобила у сјеверном Минхену и обавили кућне посјете. Поред тога, јутарња шетња једног фашисте није се завршила нарочито добро.“

Портпарол полиције је рекао да је полиција свјесна овога и да, као и код свих осталих трагова, истражује могућу везу.

Подсјетимо, рано јутрос, неколико експлозија одјекнуло је у округу Лерхенау. Изгорјели комби пронађен је у стамбеној четврти Минхена, а тешко повријеђена особа је преминула убрзо након што је пронађена на језеру Лерхенау. Полиција је пронашла замке у кући која је очигледно намјерно запаљена. Према тренутним информацијама, инциденту је претходила породична свађа, а мушкарац је запалио кућу својих родитеља. Затим је наводно себи одузео живот.

Brod-011025

Наука и технологија

Пронађен римски брод стар готово двије хиљаде година

Мушкарац је наводно носио ранац. Полиција страхује да је унутра можда била још једна експлозивна направа.

Мјесто инцидента је Лерхенауер улица на сјеверу Минхена. Полиција је блокирала велико подручје и савјетује становнике и возаче да избјегавају или заобилазе то подручје. Према полицијским наводима, очекује се да ће оближња школа, основна и средња школа у улици Тони-Пфилф, остати затворене док се истрага не заврши.

Њемачка

Minhen

Експлозија

