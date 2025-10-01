Logo

Аутобус вукао дијете (5) по улици: Нога му остала заглављена у вратима

Телеграф

01.10.2025

13:26

Аутобус дијете незгода
Фото: inciomsk/Instagram/Screenshot

Шокантан инцидент се одиграо 22. септембра, око 18.30 часова, у руском граду Омск, а забиљежен је надзорном камером.

На снимку се види петогодишње дијете, чија је нога остала заглављена у вратима, у тренутку када је градски аутобус кренуо са станице.

илу-пасош-путовања-18092025

Свијет

Путник појео свој пасош у авиону, настала општа паника током лета

Пролазници остали у шоку

Драма се одиграла пред очима ужаснутих пролазника и мајке дјетета, која је покушала да дозове возача, преноси РИА Новости.

Међутим, градско возило је наставило да се креће и вуче малишана по асфалту неколико метара.

Покренута званична истрага

Према званичним информацијама саобраћајне инспекције, мајка и дијете су затражили љекарску помоћ након инцидента.

Покренута је истрага која ће утврдити све околности и како је малишан повријеђен.

Акција Карика

Хроника

Ухапшене четири особе, дјецу наводили да се сликају без одјеће!

Немили догађај изазвао је реакцију јавности и указао на важност безбједности у јавном превозу.

