Аутобус вукао дијете (5) по улици: Нога му остала заглављена у вратима

Извор:
Телеграф
01.10.2025
13:26
Шокантан инцидент се одиграо 22. септембра, око 18.30 часова, у руском граду Омск, а забиљежен је надзорном камером.
На снимку се види петогодишње дијете, чија је нога остала заглављена у вратима, у тренутку када је градски аутобус кренуо са станице.
Драма се одиграла пред очима ужаснутих пролазника и мајке дјетета, која је покушала да дозове возача, преноси РИА Новости.
Међутим, градско возило је наставило да се креће и вуче малишана по асфалту неколико метара.
Према званичним информацијама саобраћајне инспекције, мајка и дијете су затражили љекарску помоћ након инцидента.
Покренута је истрага која ће утврдити све околности и како је малишан повријеђен.
Немили догађај изазвао је реакцију јавности и указао на важност безбједности у јавном превозу.
