Logo

Путник појео свој пасош у авиону, настала општа паника током лета

Извор:

Б92

01.10.2025

13:18

Коментари:

0
Путник појео свој пасош у авиону, настала општа паника током лета
Фото: Pixabay

Лет Милано-Лондон преусмјерен је након што су два путника појела и бацила пасоше у тоалет.

Лет компаније Рајанер из Милана за Лондон преусмјерен је у Француску након што су два путника почела чудно да се понашају, објавио је Њујорк пост. Једна особа је почела да једе свој пасош, док је друга покушала свој да баци у тоалет.

Снијег на Влашићу

Друштво

Снијег освануо на још једној планини у БиХ

Остали путници су то описали као "најстрашнијих 15 минута у животу".

"Нико у авиону није знао шта се дешава осим да су се ова два путника чудно понашала", рекао је анонимни свједок за Дејли Стар.

"У суштини, авион је полетио и 15-20 минута након почетка лета, када је знак за појас био искључен, нешто веома чудно се догодило у предњем дијелу авиона", рекао је свједок.

Међутим, авио-компанија не може да потврди тачан тренутак кад се догодио инцидент.

"Особље је обавијештено и отишло је да види шта се дешава у предњем дијелу авиона. Одједном су се сви путници узнемирили, нис знали о чему је ријеч, а видјели су да се нешто догађа".

ILU-PILOT-170925

Свијет

Срушио се авион, погинула два пилота

Путник је открио да је један од мушкараца искидао странице свог пасоша и почео да их једе. Остали путници у авиону су се спаничили. Други човјек се премјестио у други дио авиона и послије се сазнало да је "покушао свој пасош да баци у ВЦ шољу".

Да би га зауставила, стјуардеса је почела да лупа на врата тоалета и замолила га је да их отвори, али путник није хтио.

"То је довело до још веће тензије", рекао је свједок, па наставио: "Стјуардеса је потом дала јавно саопштење које је било тако директно и тек онда су се сви путници унервозили".

Након саопштења, авион је преусмјерен ка француској престоници, а свједок је слијетање описао као "најстрашнијих 15 минута у свом животу".

Албина Томић

Друштво

Живи у "самоубилачким боловима": Помозимо Албини у борби са опаком болешћу

Француска полиција је ухапсила путнике након што је авион безбједно слетио. Авиону је потом дозвољено да полети за Лондон.

Свједок је такође похвалио особље Рајанера. "Мислим да је посада Рајанера била сјајна. Дијелили су пића пред крај лета док смо летјели изнад Станстеда", рекао је свједок.

Подијели:

Тагови:

авион

пасош

let

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова узбуна у Минхену, пронађено пријетеће писмо: ''Палили смо аута и обавили кућне посјете''

Свијет

Нова узбуна у Минхену, пронађено пријетеће писмо: ''Палили смо аута и обавили кућне посјете''

2 ч

0
"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

Република Српска

"Пуштање генерала Павковића због болести даје наду и за генерала Младића"

2 ч

0
"Запад појачава притисак на Београд"

Србија

"Запад појачава притисак на Београд"

2 ч

0
Стевандић: Каран - права личност да води Српску до редовних избора

Република Српска

Стевандић: Каран - права личност да води Српску до редовних избора

2 ч

0

Више из рубрике

Срушио се авион, погинула два пилота

Свијет

Срушио се авион, погинула два пилота

2 ч

0
Нова узбуна у Минхену, пронађено пријетеће писмо: ''Палили смо аута и обавили кућне посјете''

Свијет

Нова узбуна у Минхену, пронађено пријетеће писмо: ''Палили смо аута и обавили кућне посјете''

2 ч

0
Трамп распоредио нуклеарне подморнице

Свијет

Трамп распоредио нуклеарне подморнице

2 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков о састанку Путина и Зеленског: Није могуће...

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

13

Додик: Избори ништа неће промијенити, СНСД остаје владајући

15

02

Кoшарац: Нема преношења надлежности док СНСД одлучује

14

50

У акцији ”Вранглер” ухапшена браћа, претресени ауто салони!

14

45

У БиХ стиже стиже 60 милиона евра

14

41

Ђокић: Пуна подршка кандидатури Синише Карана за предсједника Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner