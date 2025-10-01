Путник појео свој пасош у авиону, настала општа паника током лета

Извор:
Лет Милано-Лондон преусмјерен је након што су два путника појела и бацила пасоше у тоалет.
Лет компаније Рајанер из Милана за Лондон преусмјерен је у Француску након што су два путника почела чудно да се понашају, објавио је Њујорк пост. Једна особа је почела да једе свој пасош, док је друга покушала свој да баци у тоалет.
Остали путници су то описали као "најстрашнијих 15 минута у животу".
"Нико у авиону није знао шта се дешава осим да су се ова два путника чудно понашала", рекао је анонимни свједок за Дејли Стар.
"У суштини, авион је полетио и 15-20 минута након почетка лета, када је знак за појас био искључен, нешто веома чудно се догодило у предњем дијелу авиона", рекао је свједок.
Међутим, авио-компанија не може да потврди тачан тренутак кад се догодио инцидент.
"Особље је обавијештено и отишло је да види шта се дешава у предњем дијелу авиона. Одједном су се сви путници узнемирили, нис знали о чему је ријеч, а видјели су да се нешто догађа".
Путник је открио да је један од мушкараца искидао странице свог пасоша и почео да их једе. Остали путници у авиону су се спаничили. Други човјек се премјестио у други дио авиона и послије се сазнало да је "покушао свој пасош да баци у ВЦ шољу".
Да би га зауставила, стјуардеса је почела да лупа на врата тоалета и замолила га је да их отвори, али путник није хтио.
"То је довело до још веће тензије", рекао је свједок, па наставио: "Стјуардеса је потом дала јавно саопштење које је било тако директно и тек онда су се сви путници унервозили".
Након саопштења, авион је преусмјерен ка француској престоници, а свједок је слијетање описао као "најстрашнијих 15 минута у свом животу".
Француска полиција је ухапсила путнике након што је авион безбједно слетио. Авиону је потом дозвољено да полети за Лондон.
Свједок је такође похвалио особље Рајанера. "Мислим да је посада Рајанера била сјајна. Дијелили су пића пред крај лета док смо летјели изнад Станстеда", рекао је свједок.
