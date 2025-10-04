Калабухов: Не признајемо пресуду Додику

Извор:
Руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов потврдио је још једном да Москва не признаје пресуду Суда БиХ предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
"О чему се ради у овој пресуди? Ми је морамо тумачити. У чему је разлика између Русије која не признаје легитимитет Кристијана Шмита и западних земаља које признају? Ми имамо своје морално право да имамо ову позицију. Одлука Суда БиХ се базира на лажном аргументу", рекао је Калабухов.
