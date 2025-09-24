Ковачевић: Опозиција одабрала да умјесто воље народа поштује вољу Шмита

24.09.2025
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић данас је у Палати Републике у Бањалуци разговарао са студентима међународних односа и безбједности из Мађарске о актуелној уставној и политичкој кризи у БиХ.
- Република Српска је страна у Дејтонском споразуму и страна која је потписала Устав БиХ, а мета смо противуставног напада неизабраних странаца и тзв. правосудних институција који не постоје у Уставу - истакао је Ковачевић на друштвеној мрежи Икс.
Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а, навео је да је данас присуствовао и сједници посланичког Клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
- Опозиција је одабрала да, умјесто воље народа Републике Српске, поштује вољу Кристијана Шмита. Зато су срушили јединство и кренули у стварање институционалног хаоса у Српској. То нећемо дозволити - поручио је Ковачевић.
Данас сам у Палати Републике разговарао са студентима међународних односа и безбједности из Мађарске о актуелној уставној и политичкој кризи у БиХ.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 24, 2025
Република Српска је страна у Дејтонском споразуму и страна која је потписала Устав БиХ, а мета смо противуставног напада… pic.twitter.com/9emnOTMPgD
