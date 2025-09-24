"Без Српске нема ни европског пута БиХ"

Извор:
Ни овај пут није изненађење што долазак Марте Кос у Сарајево није окупио све за истим столом. Сваки пут иста прича – Брисел пошаље поруку оптимизма, а из Републике Српске стигне подсјетник да овдје нико није спреман да пристане на све, само да би био "дио Европе". Овај пут, порука из Европске уније је била јасна: без Републике Српске нема кандидатског статуса за БиХ. Звучи као признање, али у политичком смислу – више личи на упозорење.
"Ове године смо провели анкету међу Европљанима, већина жели видјети даљи раст ЕУ. У Аустрији, Хрватској и Словенији - БиХ ужива највећу подршку од свих наших земаља кандидата. Европљани желе БиХ у ЕУ. Ваши људи желе приступање, 67% наводи да би гласали за чланство у ЕУ. Чак и у Републици Српској, 50% наводи да би гласало за чланство у ЕУ. Хајде да радимо заједно и направимо искорак БиХ'', истиче европски комесар за проширење Марта Кос.
Истраживања из Републике Српске кажу другачије.
"Негдје се тај број 2022. године кретао око 42% који су експлицитно рекли да су за улазак у ЕУ. Док је према овом посљедњем истраживању тај број око 34%. Битно је напоменути да је та цифра у ранијим периодима била и већа , чак је и прелазила 50%. Међутим, усљед свих политичких, али и економских околности, негдје се тај број смањио", објаснио је аналитичар из агенције "Метрикс" Никола Видовић.
Једна од кључних препрека на путу ка ЕУ остаје имплементација фамозних 14 приоритета. А по свему судећи, БиХ по том питању тапка у мјесту.
"Поглед ка путу ЕУ је најбољи показатељ да ми овдје у Републици Српској немамо жељу, односно стање да ли политичари желе у ЕУ или не. Право опредјељење власти и руководства Републике Српске није европски пут. Зашто? Зато што би то с друге стране тражило борбу против криминала и корупције, а БиХ је на дну те љествице", казао је предсједник Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу Славиша Марковић.
СНСД је бојкотovao говор Марте Кос у Парламенту. Никола Шпирић, истиче да Република Српска не припрема сецесију, не угрожава територијални интегритет али има право одлучивања.
"Пут БиХ ка ЕУ није чисто бирократски пут који зависи само од одлука бирократије гдје год она да је она смјештена и да Република Српска не жели да буде субјект одлучивања у БиХ што јој даје за право Дејтон и Устав, а не да буде објект реализације различитих жеља пропалог Сарајева и мјесто пропалих међународних пројеката", нагласио је предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић.
Свугдје у свијету медаља има двије стране, само у БиX три. Српску, хрватску и бошњачку. Још се није показало добрим када било који представник међународне заједнице заузима једну од тих страна. Тако је било и овај пут - Шмита виде као главну кочницу европског пута.
"Ми јесмо за ЕУ и европске вриједности, али исто тако се противимо томе да неизабрани странци доносе одлуке, намећу законе и да је Кристијан Шмит главни кочничар европског пута у БиХ. Док год имамо високог представника, ми нећемо моћи бити члан ЕУ", истакао је шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милан Петковић.
Европски комесар покушава да изгради мост између Брисела и Бањалуке, политичка реалност показује да је тај мост још увијек само на стубовима.
Европски пут је могућ, али само ако сви играчи пристану на иста правила. А то се, бар за сад, чини да је негдје са друге стране ријеке.
Тренутно на програму