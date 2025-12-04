Logo
Захарова: Зеленски не бира кога ће жртвовати да остане на власти

Извор:

СРНА

04.12.2025

14:38

Захарова: Зеленски не бира кога ће жртвовати да остане на власти
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Украјине Владимир Зеленски наставља да жртвује све украјинске држављане и не штеди ни жене ни дјецу како би задржао власт, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Она је на брифингу истакла да све више људи у Украјини схвата да се не бори за своју земљу и народ већ за џакове новца које власти узимају за себе.

Захарова је скренула пажњу на лошу ситуацију у којој се налази украјинска војска на првој линији ратишта, као и на извјештаје о све већем броју дезертера након извјештаја о корупцији у Кијеву.

"Сви су сада схватили за кога ће умријети - не за отаџбину, Украјину нити за украјински народ, већ за џакове новца који се шаљу у Банкову улицу након добијања редовних транши од ЕУ, САД и других земаља.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Упркос прогону, становници Украјине не желе да забораве руски језик

Зарад останка на власти, лидер кијевског режима наставља да насумично жртвује украјинске грађане - дјецу, младе, жене. Чему то све?", упитала је Захарова.

Према њеним ријечима, могуће је да ће се остварити спекулације украјинских медија да би војска ускоро могла почети да регрутује жене, пренио је ТАСС.

Захарова је нагласила да је све чешћа је прича у украјинским медијима о одлуци Зеленског, која је готово усвојена, да почне да мобилише и жене у Украјини, те да је ту тему потпирио `Вашингтон пост`, који је у петак, 28. новембра, објавио чланак на веб-страници, а затим у недјељу, 30. новембра, и у штампаном издању, у којем описује украјинску војну јединицу у којој ће бити жене које ће управљати дроновима.

"Наслов све говори. Знате шта је то? `Ми /Украјина/ нећемо побиједити у рату без жена`", навела је Захарова.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова о хапшењу Могеринијеве: ЕУ држи лекције другима, а милиони завршавају у приватним џеповима

Осим тога, каже Захарова, у Украјини се поново појавила прича о смањењу старосне границе за регрутацију.

Захарова је подсјетила да је украјински војни извјештач Јулија Киријенко прошле седмице рекла да је "неопходно да се регрутују осамнаестогодишњаци" и описала то као неизбјежан корак, "јер ће се дјеца ионако борити".

"Значи, гурате себе у авантуру која вас усисава у нови монструозан сукоб. Говорим о онима који служе кијевском режиму. Ви сте сами уступили територију за експерименте које врши НАТО. Сопственим рукама сте уништили украјинску државност", поручила је Захарова.

Према њеним ријечима, усљед оваквих дешавања, млади Украјинци се све чешће одлучују на одлазак из Украјине.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Режим у Кијеву угрожава глобалну безбједност

Захарова је подсјетила да је члан Врховне раде Роман Костенко 28. новембра јавно признао да је само током јесени 121.000 људи старости између 18 и 22 године напустило земљу.

"Други једноставно нису уврштени у ову статистику. Замислите колике су, заправо, цифре", додала је Захарова.

Тагови:

Марија Захарова

Володимир Зеленски

