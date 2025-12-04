Logo
Путин допутовао у Индију

Извор:

Агенције

04.12.2025

14:44

Путин допутовао у Индију
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин допутовао је у дводневну посјету Индији, а на аеродрому у Њу Делхију га је дочекао индијски премијер Нарендра Моди, јавио је портал НДТВ.

Моди ће за Путина уприличити приватну вечеру, што је узвратни гест за гостопримство које је руски лидер пружио током посјете индијског премијера Москви у јулу прошле године.

Двојица лидера ће разговарати у Хајдерабадској кући, наводи се у извјештају.

Руска делегација ће водити разговоре са индијским домаћинима о сарадњи у областима као што су трговина, економија, наука, технологија и култура.

Путин ће присуствовати 23. годишњем самиту Индије и Русије, гдје ће на дневном реду бити неколико међународних и регионалних питања.

Руски предсједник је претходни пут посјетио Индију 6. децембра 2021. године.

