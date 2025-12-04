Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер

Извор:
Индија је заиста велики партнер Русије, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков поводом посјете руског предсједника Владимира Путина Индији.
- Ова посјета, прије свега, условљена је карактером односа између двије земље. То је привилеговано стратешко партнерство. Индија је заиста наш велики партнер - нагласио је Песков.
Коментаришући срдачан дочек, он је додао да је за Русију значајна управо она оцјена Путинове посјете која долази из Индије, а не "преко океана".
Према његовим ријечима, одлука премијера Индије Нарендре Модија да дочека предсједника Русије поред авиона била је неочекивана.
- Лично је дошао премијер Моди да дочека Путина. То је била одлука која је донесена изненада, нисмо знали за њу - навео је портпарол Кремља.
Путин је уочи посјете дао интервју индијским медијима у којем је оцијенио да су односи двије земље јединствени и да са премијером Модијем има изванредне односе и на личном плану.
