Олга Даниловић се похвалила дипломом: ''Још један академски грађанин у кући''

12.11.2025
21:28
Коментари:0
Олга Даниловић, најбоља српска тенисерка, дипломирала је на студијском програму Менаџмент у спорту на Факултету за спорт Универзитета "Унион - Никола Тесла".
Са највишом могућом ојценом успјешно је одбранила дипломски рад на тему „Организација спортских догађаја на примјеру WТА турнира“.
Током 20 – минутног излагања Олга је показала да се не сналази само сјајно на тениском терену, већ и на пољу менаџмента блиста. Сажетим и течним излагањем упознала је све присутне како функционише једна од најбољих спортских асоцијација која заступа интереса дама – WТА тур.
''Врло сам задовољна како сам одбранила дипломски рад. Као што сам и у излагању рекла тенис те научи тој некој дисциплини и ја сам овдје дошла спремна да то изгледа савршено онако како сам ја то замислила'', истакла је Олга Даниловић, а онда додала.
– Треме је било доста. Шалила сам се са својом менторком „можеш да ме ставиш овдје пред цијелим амфитеатром да трчим колико год треба, али када треба овако нешто да се ради, баш ме хвата трема Међутим, исто као и на терену, када сам кренула да причам, нестала је потпуно. Ово је мој свијет, знала сам тачно шта ће да ми буде поента и све је на моју огромну срећу испало врло успјешно“
Није Олга по завршетку одбране крила огромно задовољство свиме што је прошла у протеклом периоду на Факултету за спорт.
Тенис
Огласила се Олга Даниловић: Одлучила да прекине серију пораза, па послала поруку
– Било ми је предивно. Сви професори су ми излазили у сусрет, и када сам била у Кини, Америци. Гурали су ме и подстицали да учим и радим, помагали су ми да оно што живим кроз тенис да пренесем и на факултет. Направили смо диван посао и ово је заједничка побједа. Јако сам срећна што сам баш изабрала Факултету за спорт“.
Сјајна тенисерка истиче да је образовање врхунских спортиста веома важно за живот послије спортске каријере.
– Мислим да се све да ускладити. Није увијек лако, далеко од тога. Ово је дефинитивно био мој неки циљ да завршим. Јесте тенис мој живот тренутно, али послије тога се наставља да кажем тај свакодневни живот. Овдје нећу стати, наставићу да се школујем. Сви смо свјесни да спортисти када заврше каријеру често кажу не знам шта ћу даље, а ово је сада дефинитивно велика олакшица за мене“
Олга већ има неку идеју шта би могла да ради по завршетку каријере.
''Тренер сигурно нећу бити јер сам сувише емотивна и везала бих се за некога. Више себе видим у тој некој организацији, да кажем ван главних рефлектора'', открива Олга.
Тенис
Изашла нова ВТА листа, ево на ком мјесту је Олга Даниловић
Сезона на WТА туру је окончана, а Олга је завршила на 68. мјесту свјетске ранг листе.
''Увијек може боље. Имала сам дивне моменте и ове године, неке велике побједе. Задовољна сам, али вјерујем да ће сљедећа сезона да крене макар као ова'', рекла је Олга.
Олга ће имати сада и кратку паузу да се одмори од тениса, преноси Спортклуб.
''Послије овог идем да прославим одбрану дипломског рада и завршетак основних студија, а онда креће полако у припреме за наредну сезону'', додала је она.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
28
22
22
22
19
22
19
Тренутно на програму