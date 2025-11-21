Грађани се опраштају од младог полицајца Кенана Дједовића (27) који је пронађен мртав у ауту

Извор:
Кликс
21.11.2025
14:28
Коментари:0
Вијест о проналаску беживотног тијела младог полицијског службеника Кенана Дједовића (27) бројни грађани Сребреника су дочекали у невјерици. Они се од њега опраштају путем друштвених мрежа, а огласили су се и из ОФК Градина Сребреник, у којем је овај младић тренирао ногомет.
Беживотно тијело мушке особе данас је пронађено у паркираном аутомобилу у центру Сребреника, а првобитне незваничне информације су указивале на то да је ријеч о полицијском службенику.
Накнадно су индиције потврђене, уз утврђивање идентитета, а ријеч је о 27-годишњем Кенану Дједовићу.
Осим бројних грађана, смрт овог младића изненадила је и припаднике ОФК Градина, чији је Дједовић био дугогодишњи члан.
Хроника
Полицајац пронађен мртав у аутомобилу
Узрок смрти још увијек званично није утврђен, а увиђај су на мјесту догађаја обавили службеници ОКП ПУ Сребреник, у присуству кантоналног тужиоца.
(кликс)
Најновије
Најчитаније
15
23
15
20
15
16
15
13
15
10
Тренутно на програму