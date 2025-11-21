Logo
Грађани се опраштају од младог полицајца Кенана Дједовића (27) који је пронађен мртав у ауту

Грађани се опраштају од младог полицајца Кенана Дједовића (27) који је пронађен мртав у ауту
Фото: Facebook/Kenan Djedović/screenshot

Вијест о проналаску беживотног тијела младог полицијског службеника Кенана Дједовића (27) бројни грађани Сребреника су дочекали у невјерици. Они се од њега опраштају путем друштвених мрежа, а огласили су се и из ОФК Градина Сребреник, у којем је овај младић тренирао ногомет.

Беживотно тијело мушке особе данас је пронађено у паркираном аутомобилу у центру Сребреника, а првобитне незваничне информације су указивале на то да је ријеч о полицијском службенику.

Накнадно су индиције потврђене, уз утврђивање идентитета, а ријеч је о 27-годишњем Кенану Дједовићу.

Осим бројних грађана, смрт овог младића изненадила је и припаднике ОФК Градина, чији је Дједовић био дугогодишњи члан.

Најновија вијест

Хроника

Полицајац пронађен мртав у аутомобилу

Узрок смрти још увијек званично није утврђен, а увиђај су на мјесту догађаја обавили службеници ОКП ПУ Сребреник, у присуству кантоналног тужиоца.

