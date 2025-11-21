Полицајац пронађен мртав у аутомобилу

Извор:
Кликс
21.11.2025
12:32
Коментари:0
Беживотно тијело мушке особе данас је пронађено у паркираном аутомобилу у центру Сребреника, потврђено је из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Незванично, ријеч је о полицијском службенику, а узрок смрти се утврђује, јавља Кликс.
Како су казали из кантоналне полиције, данас око 9.40 часова, дежурној служби Полицијске станице Сребреник, пријављено је да се у возилу у једној улици у центру града налази мушка особа, без знакова живота.
- На мјесто догађаја упућена је патрола полиције Полицијске станице Сребреник и Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Сребреник, наводи пријаве су потврђени, лице мјеста обезбијеђено, а о свему упознат дежурни тужилац - казала је за Кликс портпарол Управе полиције МУП-а ТК Аднана Спречић.
Увиђај ће у присуству кантоналног тужиоца извршити увиђајна екипа ОКП ПУ Сребреник.
