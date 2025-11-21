Logo
Ушла у тоалет на аеродрому у Лисабону, па се фрапирала: "Нема врата, испред је огледало"

21.11.2025

12:09

Ушла у тоалет на аеродрому у Лисабону, па се фрапирала: "Нема врата, испред је огледало"
Фото: ТикТок/ladybugtravel

Снимак из тоалета на аеродрому у Лисабону постао је виралан на мрежама и изазвао лавину коментара. Објавила га је Американка Беленсија Воли, а забиљежен је у септембру, док је путовала из Европе према САД.

Она је ушла у тоалет у Терминалу 1 и остала у шоку. Кабине - ако се тако могу назвати, дизајниране су без врата, а налазе се преко пута огромног огледала.

"То би било страшно"

Корисници су остали запањени изгледом тоалета, а многи су навели да их подсјећа на “ноћну мору”.

“Не, хвала. Издржаћу до сљедеће станице”, написала је једна особа, а друга се надовезала: “Замислите да остварите контакт очима са особом поред вас. То би било страшно”.

@ladybugtravel 🚽 Portugal… We Need to Talk 😂 So I walk into this bathroom in Portugal and… NO DOORS. Just wide open stalls with a giant mirror so literally everyone can see you 😳😂 Would you use this or hold it till the cruise ship? ⛴️🤣 #travelmoments #bathroomchronicles #cruiselife #funnytravel #portugal ♬ LOOK AT THIS - Astro Boyke

Ауторка је објаснила да често путује, али да никада није наишла на овако дизајниран тоалет. Међутим, убрзо је схватила о чему се ради.

"Потпуно сам се збунила"

“Ушла сам у женски ВЦ, а тек касније схватила да је овај простор предвиђен за дјецу. Распоред је био необичан и потпуно сам се збунила”, објаснила је.

Додаје да је део за одрасле имао класичне кабине са вратима и бравом, преноси Newsweek.

“Била сам несигурна да ли је тоалет потребно закључавати, али је функционисао и било ми је удобно“, казала је.

