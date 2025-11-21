Logo
БИЗНИС КЛУБ: Најактуелније бизнис теме

Извор:

АТВ

21.11.2025

12:36

Фото: АТВ

У новом издању емисије 'Бизнис клуб' причамо о дигиталном новцу и готовини.

Истражујемо колико је Република Српска примамљива инвеститорима.

Разговарамо са Драгосалвом Кабићем, директором 'Водовод' Приједор.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

