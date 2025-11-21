БИЗНИС КЛУБ: Најактуелније бизнис теме

Извор:
АТВ
21.11.2025
12:36
У новом издању емисије 'Бизнис клуб' причамо о дигиталном новцу и готовини.
Истражујемо колико је Република Српска примамљива инвеститорима.
Разговарамо са Драгосалвом Кабићем, директором 'Водовод' Приједор.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
Тренутно на програму