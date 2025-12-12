До краја године стижу три нова становника у Београд

Извор:
У Бео Зоо Врт ће, на основу сарадње са другим зоолошким вртовима и прихватилиштима за животиње, до краја године стићи три бијела медвједа, а на пролеће сљедеће године слоница из Енглеске.
Биолог Бео Зоо врта Кристијан Овари рекао је данас, током дружења са новинарима које Бео Зоо Врт традиционално организује, да се на пролеће у Београдски Зоо Врт очекује долазак слонице Маје из Енглеске.
"Морали смо да преуредимо објекат, добиће базен, модернизовали смо зграду, термоизолација је много боља, сва врата се покрећу хидрауликом, а двориште је додатно проширено", рекао је Овари упознајући представнике медија са оним што је урађено и са плановима Бео Зоо Врта за сљедећу годину.
Он је додао да је ове године зоолошки врт имао пуно новитета, од рођења бебе кенгура до бебе лемура.
"До краја ове године долазе и три бијела медвједа, три сестре, које ће доћи на трајно збрињавање код нас из прихватилишта у Мађарској, а одузете су због лоших услова држања, а овде ће имати трајни смјештај и увесељаваће малишане", навео је Овари.
Додао је да зоолошки врт у Београду има традиционалну сарадњу са другим вртовима, али и са прихватилиштима за животиње.
Овари је истакао да је тераријум недавно реконструисан, као и простор за папагаје, а да се у наредном периоду очекује и изградња острва за лемуре, који ће тако добити више простора.
Говорећи о условима у Бео Зоо Врту, навео је да се врт лијепо одржава и да има доста младих животиња, а да старије животиње захтијевају више пажње и бриге.
"Оне живе неизмерно дуже него што би то било у природи, па самим тим имају проблеме на које би требало више да обратимо пажњу. То су годишње вакцинације, суплементи, витамини, али нема суштинских проблема", додао је Овари.
Током традиционалног окупљања, новинари су имали прилику да обиђу животиње, међу њима и најстаријег становника зоолошког врта, алигатора Мују, који за два дана пуни 90 година.
