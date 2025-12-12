Logo
Large banner

Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Извор:

Курир

12.12.2025

12:41

Коментари:

0
Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Док цијене станова у већим градовима, посебно у Београду и Новом Саду, из мјесеца у мјесец обарају рекорде, на само сат или два вожње даље може се пронаћи потпуно друга слика тржишта.

Док за квадрат у главном граду Србије треба издвојити и до 3.500 евра, у селима широм Србије читаве куће са окућницом коштају значајно мање од једне градске гарсоњере.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Градови и општине

Огласио се МУП Српске: Нема разлога за узнемиреност

"Курир" је претражио огласе и издвојио неколико најповољнијих понуда - неке од њих захтијевају реновирање, али представљају праву прилику за свакога ко жели мир, природу или инвестицију у јефтино сеоско домаћинство.

Кућа и 4 помоћна објекта за 10.000 евра

На улазу у село Бачевица, општина Бољевац, продаје се кућа од 72 метра квадратна, са чак четири помоћна објекта.

Кућа има воду, струју, бунар и налази се на плацу од 7,24 ара.

Објекат јесте стар и захтијева озбиљно уређење - кућа нема купатило, али постоји изграђен темељ за потпуно нову кућу, некретнина је укњижена, а агенцијска провизија је 500 евра.

За оне који желе велико имање и мирно окружење, то све могу добити по цијени од 10.000 евра (мање од 20.000 КМ).

Кућа од 80 квадрата и 7 ари плаца

У селу Трудељ, надомак Горњег Милановца, продаје се кућа од 80 квадрата на плацу од 7 ари. Цијена је свега 10.000 евра.

Црвена звезда

Фудбал

Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер

Кућа представља добру полазну тачку за адаптацију - идеална за викендицу или сеоско домаћинство.

Двије куће, амбар и воћњак

У селу Црнољевица, у Сврљигу, продаје се кућа од 50 метара квадратних на плацу од 660 метара квадратних.

Приземље: љетна кухиња и соба,

Спрат: двије просторије.

Уз њу се добија:

  • стара кућа од 82 квадрата,
  • амбар,
  • воћњак од 496 квадрата.

Све заједно продаје се по цијени од 10.000 евра.

Објекти су стари, али за оне који сањају о имању на селу, ово је једна од најбољих понуда по тој цијени.

Уређена кућа и огромно двориште

За купце који желе да се преселе одмах након мањих радова, кућа у селу Милошево код Јагодине је одлична опција. Цијена износи 11.000 евра, а кућа садржи:

  • ходник,
  • дневни боравак са кухињом и трпезаријом,
  • спаваћу собу,
  • просторију предвиђену за купатило,
  • оставу и приступ поткровљу.

Плац од 12 ари пружа могућности за садњу, воћњак, па чак и додатне објекте по жељи. Струја је обезбијеђена, као и хидрофор, а близина језера даје посебну вриједност овој некретнини.

Село као шанса за нови почетак

Док у градовима цијене некретнина достижу вртоглаве висине, села широм Србије постају права ризница могућности.

За 10.000 до 12.000 евра могуће је купити читаво домаћинство, земљиште и простор који омогућава живот у природи.

Све више младих парова, породица и људи који раде од куће окреће се оваквим понудама, а огласи показују да је понуда широка, али брзо нестаје - јер су овако повољне куће тражене, упркос томе што захтијевају улагања.

Подијели:

Тагови:

kuća

kuće

некретнине

imanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Свијет

Путин и Ердоган разговарали 40 минута иза затворених врата

4 ч

0
Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

Република Српска

Шеранић: Загађење ваздуха подстиче различите врсте респираторних обољења

4 ч

0
Дјевојка са црвеним ноктима и новогодишњим украсом

Стил

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

5 ч

0
Еспресо за марку у Цазину

Економија

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

5 ч

0

Више из рубрике

Реконструкција нестанка Данке Илић: Осумњичени тврде да нису убили дијете, мајка променила причу?

Србија

Реконструкција нестанка Данке Илић: Осумњичени тврде да нису убили дијете, мајка променила причу?

19 ч

0
Тачију продужен притвор

Србија

Тачију продужен притвор

19 ч

0
Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

Србија

Срећа у несрећи: Дјевојчица чудом преживјела пад са зграде!

23 ч

0
Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Србија

Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner