Продаје двије куће и воћњак за 20.000 КМ

Извор:
Курир
12.12.2025
12:41
Коментари:0
Док цијене станова у већим градовима, посебно у Београду и Новом Саду, из мјесеца у мјесец обарају рекорде, на само сат или два вожње даље може се пронаћи потпуно друга слика тржишта.
Док за квадрат у главном граду Србије треба издвојити и до 3.500 евра, у селима широм Србије читаве куће са окућницом коштају значајно мање од једне градске гарсоњере.
"Курир" је претражио огласе и издвојио неколико најповољнијих понуда - неке од њих захтијевају реновирање, али представљају праву прилику за свакога ко жели мир, природу или инвестицију у јефтино сеоско домаћинство.
На улазу у село Бачевица, општина Бољевац, продаје се кућа од 72 метра квадратна, са чак четири помоћна објекта.
Кућа има воду, струју, бунар и налази се на плацу од 7,24 ара.
Објекат јесте стар и захтијева озбиљно уређење - кућа нема купатило, али постоји изграђен темељ за потпуно нову кућу, некретнина је укњижена, а агенцијска провизија је 500 евра.
За оне који желе велико имање и мирно окружење, то све могу добити по цијени од 10.000 евра (мање од 20.000 КМ).
У селу Трудељ, надомак Горњег Милановца, продаје се кућа од 80 квадрата на плацу од 7 ари. Цијена је свега 10.000 евра.
Кућа представља добру полазну тачку за адаптацију - идеална за викендицу или сеоско домаћинство.
У селу Црнољевица, у Сврљигу, продаје се кућа од 50 метара квадратних на плацу од 660 метара квадратних.
Приземље: љетна кухиња и соба,
Спрат: двије просторије.
Уз њу се добија:
Све заједно продаје се по цијени од 10.000 евра.
Објекти су стари, али за оне који сањају о имању на селу, ово је једна од најбољих понуда по тој цијени.
За купце који желе да се преселе одмах након мањих радова, кућа у селу Милошево код Јагодине је одлична опција. Цијена износи 11.000 евра, а кућа садржи:
Плац од 12 ари пружа могућности за садњу, воћњак, па чак и додатне објекте по жељи. Струја је обезбијеђена, као и хидрофор, а близина језера даје посебну вриједност овој некретнини.
Док у градовима цијене некретнина достижу вртоглаве висине, села широм Србије постају права ризница могућности.
За 10.000 до 12.000 евра могуће је купити читаво домаћинство, земљиште и простор који омогућава живот у природи.
Све више младих парова, породица и људи који раде од куће окреће се оваквим понудама, а огласи показују да је понуда широка, али брзо нестаје - јер су овако повољне куће тражене, упркос томе што захтијевају улагања.
