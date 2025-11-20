Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Извор:
АТВ
20.11.2025
19:24
Коментари:0
Бањалука не само да не заборавља, она се сваке године присјећа оних који су је ослободили и поклања сјенима жртава Великог рата.
Ово је заједнички празник Српске и Србије, а Дрина не може бити граница, истиче човјек који је међу првима указао на значај обиљежавања овог важног датума, Небојша Куштиновић. Још увијек се не зна тачан број страдалих који су из наших крајева, у опанцима, отишли да помогну браћи из Србије.
"Прије пар дана је стигао из податак да није отишло 48.000 из БИХ , 25.000 из Крајине већ 60.000 са простора Српске, је отишло у тај Велики страшни рат, знамо колико их се мало вратило и да подсјетимо да је највише страдала Србија, чак 30% становништва , 1. 245.000 је страдало за слободу“, рекао је предсједник Удружења потомака и поштовалаца Небојша Куштриновић.
Од великог је значаја што је српски народ учествовао у Великом рату и био на побједничкој страни. Наравно, плаћена је огромна цијена. Зато морамо сачувати сјећање на то ко смо били и шта смо, поручују званичници Српске и представници Србије.
"Нама као савременицима оставља обавезу да се таквим жртвама поклонимо и да његујемо све оно што су наши преци нам оставили као једну истинску љубав према отаџбини јер као што рече Његош- “ Благо оном ко довијека живи имао се зашта и родити“, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
"Треба да знамо ко смо и шта смо и да смо били , да смо били на правој страни историје , без обзира на то колико смо жртву поднијели из тих разлога, Наредним покољењима да оставимо у памћење и сјећање да наставе и послије нас да обиљежавају овај датум који ће Србија и Српска увијек обиљежавати", казао је генерални конзул Републике Србије у Бањалуци Милош Вујић.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске подсјетио је и на важност историјских чињеница- прва армија Петра Божовића са Шумадијском дивизијом и пуковником Драгутином Милутиновићем заузела је све у Бањалуци, пошту, болницу и полицијску станицу. Тимочка дивизија држала положаје око Бањалуке како би је заштитили након ослобођења.
"Да је Дринска дивизија држала правац Бањалука- Градишка , да су наше везе толико дубоке и велике, а да их ми само у Републици Српској слободно прослављамо и да је то наш највећи допринос, да живимо у слободи и слободно његујемо своје традиције“, нагласио је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Улазак српске војске у Бањалуку , поносно и достојанствено означио је слободу за српски народ, ослобађање од вијековног јарма Турака и ропства од Аустроугарске. Зато ће 21.новембар 2018. остати уписан као један од најсвијетлијих датума у историји града, на Врбасу.
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
12 ч0
Бања Лука
22 ч0
Бања Лука
1 д7
Најновије
Најчитаније
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Тренутно на програму