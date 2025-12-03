Преминула и пета жртва тешке несреће: Душан ће данас бити сахрањен

03.12.2025
09:57
Село Младеново је обавијено тишином и жалошћу након вијести да је и пета жртва тешке саобраћајне несреће на путу Рума-Ириг, возач Душко Т.(69) из Младенова подлегао повредама.
Сахрана ће бити одржана данас у 13 часова на гробљу у Младенову.
Комшије четворо страдалих откриле детаље: Ово им је био посљедњи радни дан
Ово је пета жртва несреће која се догодила 27. новембра око 6:30 часова, на магистралном путу Рума – Ириг, када је комби који је превозио сезонске раднике из Младенова ударио у путарски ваљак који се налазио на коловозу.
Живот су изгубили А.Б., К.З., М.М. и Ћ.М., док су двије особе повријеђене.
Подсјећамо, Општина Бачка Паланка је петак (28.11.) прогласила Даном жалости на територији цијеле општине, у знак пијетета према настрадалим мештанима Младенова. У петак је у храму Светог пророка Илије у Младенову служено вечерње са парастосом за настрадале мјештане.
Тешка саобраћајна несрећа, погинуле четири особе
У Младенову влада дубока потресеност већ неколико дана. Породице, пријатељи и комшије окупљају се како би једни другима пружили подршку у овим најтежим тренуцима. Мјештани кажу да је ово највећа трагедија која је погодила село у посљедњих неколико деценија.
