Хоће ли бити скупља струја у Српској?

Аутор:Бојан Носовић
03.12.2025
19:12
Коментари:2
За столом челници а на столу најтеже енерго теме. Тешко је стање, порука је из управне зграде некадашње гатачке златне коке. Овако више не може, признају сви, штедјети се мора али мора бити и већа цијена произведене струје. Из термоелектрана је већ отишао захтјев према матичном предузећу.
"Неопходан је додатни приход како би уопште могли да наставимо са функционисањем у РиТЕ Гацко, он је нужан и ја ту немам никакве дилеме, обзиром на пораст трошкова. И да сведемо све расходе на минималну мјеру нисмо у могућности ликвидност, нећемо бити у могућности да функционишемо", истакао је директор РиТЕ Гацко Максим Скоко.
"Проблем овог предузећа је што нема приходе јер је смањена производња и онда они када немају приходе очекују од матичног предузећа које откупљује електричну енергију повећа њихову излазну цијену", рекао је генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
Влада стоји на располагању РиТЕ Гацко али Влада жели да струја у Српској и даље буде најповољнија. Проблеми су велики и сложени зато се хитно морају рјешавати каже министар. Петар Ђокић поново набраја проблеме а један посебно истиче. Вишак радника гуши буџет.
"И данас смо закључили, Влада неће подржати ниједну мјеру било ког предузећа која значи отпуштање радника, радници се не могу отпуштати, радници се не могу бацати на улице. Они који су неконтролисано без сагласности Владе запошљавали раднике морају да одговоре зашто су то учинили и да предузму мјере да се ти трошкови рационализују у наредном периоду", изјавио је министар енергетике и рударства Српске Петар Ђокић.
Министра смо подсјетити на чињеницу да је никад више запослених а никад мање радника.
"Морамо говорити о кадровима. Министре у руднику нема ко да копа а канцеларије пуне, како ријешити тај проблем? Питајте директора, није министар задужен да управља предузећем. Морате то схватити", додао је Ђокић.
А најтеже је схватити када и за колико ће струја да поскупи. Лука Петровић зна праву адресу.
"Тачну информацију ћете добити у Регулаторној комисији. Ја мислим да су они веома писмени и да ће вам тачно одговорити и биће свима јасно. Једноставно и јасно", одговорио је генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић.
У мори струјних удара, проблема, рачуница и заврзлама лапсус се и нама дешавају. Киксали смо на фотељама.
