Дјеца завршила у болници због једне грешке њихове мајке

09.12.2025

12:59

Фото: Pexels

Нашићка полиција у понедјељак у 21.30 примила је дојаву 31-годишњакиње из околине Нашица да су јој се дјеца узраста три и шест година гушила од удисања ваздуха док их је купала.

Дјеца су хитно превезена у Општу жупанијску болницу Нашице, гдје су прегледана и задржана на посматрању.

zeljana arsenovic

Градови и општине

Арсеновић: Топланом оперативно управља Петровић - грађани таоци неодговорности

На мјесту догађаја је екипа ПУ осијечко-барањске, уз асистенцију стручних особа за плинске системе и димњаке, обавила увиђај којим је утврђено да су дјеца отрована угљен-моноксидом због коришћења такозване присилне вентилације, односно кухињског аспиратора, пише Дневно.хр.

– Она је извукла кисеоник из простора, што је довело до повећане концентрације угљен-моноксида у купатилу у којој је радио бојлер на гас – објаснили су из полиције.

За сада није познато у каквом су стању дјеца.

Тровање угљен-моноксидом је посебно опасно јер овај гас нема боју, мирис ни укус, па га људи често не примјете на вријеме.

Ротација полиција

Свијет

Бившу жену убио док је у наручју држала сина (3)

Први симптоми углавном подсјећају на грип, јављају се главобоља, вртоглавица, мучнина, умор и поспаност.

Код тежих тровања долази до повраћања, конфузије, поремећаја вида и губитка свијести, а у најтежим случајевима и до смртног исхода.

Стручњаци упозоравају да је у случају сумње на тровање неопходно одмах напустити простор и позвати хитну помоћ.

Хрватска

trovanje

