Дјеца завршила у болници због једне грешке њихове мајке

Нашићка полиција у понедјељак у 21.30 примила је дојаву 31-годишњакиње из околине Нашица да су јој се дјеца узраста три и шест година гушила од удисања ваздуха док их је купала.
Дјеца су хитно превезена у Општу жупанијску болницу Нашице, гдје су прегледана и задржана на посматрању.
На мјесту догађаја је екипа ПУ осијечко-барањске, уз асистенцију стручних особа за плинске системе и димњаке, обавила увиђај којим је утврђено да су дјеца отрована угљен-моноксидом због коришћења такозване присилне вентилације, односно кухињског аспиратора, пише Дневно.хр.
– Она је извукла кисеоник из простора, што је довело до повећане концентрације угљен-моноксида у купатилу у којој је радио бојлер на гас – објаснили су из полиције.
За сада није познато у каквом су стању дјеца.
Тровање угљен-моноксидом је посебно опасно јер овај гас нема боју, мирис ни укус, па га људи често не примјете на вријеме.
Први симптоми углавном подсјећају на грип, јављају се главобоља, вртоглавица, мучнина, умор и поспаност.
Код тежих тровања долази до повраћања, конфузије, поремећаја вида и губитка свијести, а у најтежим случајевима и до смртног исхода.
Стручњаци упозоравају да је у случају сумње на тровање неопходно одмах напустити простор и позвати хитну помоћ.
